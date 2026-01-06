"Хочу жениться". Новосибирец влюбился девушку, от которой получил стальной палкой по лицу
Она огрела парня за слишком агрессивный флирт, но он до сих пор очарован и ждет встречи
06 января 2026, 15:36, ИА Амител
Житель Новосибирска отчаянно ищет девушку, которая вечером 3 января ударила его по лицу металлической палкой. Но он не намерен развивать конфликт, а хочет отношений и даже жениться. Дело в том, что рукоприкладство произошло как раз из-за первой попытки познакомиться – флирт парня девушка сочла неприлично навязчивым. Эту непростую историю пока безответной любви рассказали в "КП-Новосибирск".
Дело было на трассе. 27-летний Сева ехал в машине вместе со своими друзьями и заметил черную "Хонду", украшенную звездочками. Компании стало интересно, кто за рулем. Оказалось, что иномаркой управляет красивая девушка: она пела и танцевала под громкую музыку. Очаровавшись, парень захотел познакомиться и крикнул, что автолюбительница и ее машина просто шикарны. Поблагодарив, та поехала дальше.
Но сдаваться Сева не собирался – они с друзьями решили действовать активно.
«Мы за ней поехали и стали моргать, сигналить, маленько подрезать», – рассказал он "КП-Новосибирск". Затем они и вовсе заблокировали "Хонду" на парковке, а парень вышел из машины. Девушка тоже вышла, но явно не для знакомства.
«Она тоже вышла, пошла к багажнику, взяла оттуда металлическую палку и пошла в мою сторону. И прописала мне с правой стороны в челюсть, разбила мне лицо», - цитирует Севу издание.
Но, как ни странно, конфликт и разбитое лицо лишь укрепили симпатию парня. Теперь он ее разыскивает, чтобы извиниться и все-таки познакомиться.
«Я понял, что это просто идеал моей мечты. Она же – красота, сила, воля, все в одном», – восхищается пострадавший. Он даже заявил, что женится на ней, если его возлюбленная согласится. Парень готов ждать девушку каждый день под часами на площади Калинина в 10 часов вечера.
16:13:07 06-01-2026
есть женщины в русских селеньях...)
16:17:02 06-01-2026
Девушка молодец!
00:01:15 07-01-2026
Гость (16:17:02 06-01-2026) Девушка молодец! ... Не не молодец (сигналили, подрезали, заблокировали) надо было в другое место прописать чтоб не размножались такие. Ну может еще встретятся))
16:27:39 06-01-2026
Любитель отовариться, госпожу ищет
17:03:50 06-01-2026
Гость (16:27:39 06-01-2026) Любитель отовариться, госпожу ищет... Ну да, странный экземпляр!))
22:37:51 06-01-2026
Сначала купи себе нормальную бибику...
03:44:14 07-01-2026
Она с кузнецом придёт!
10:07:21 07-01-2026
Гость (03:44:14 07-01-2026) Она с кузнецом придёт!... Может передумать тогда...... вдруг кузнец больше понравится)))