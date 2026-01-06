"Хочу жениться". Новосибирец влюбился девушку, от которой получил стальной палкой по лицу

Она огрела парня за слишком агрессивный флирт, но он до сих пор очарован и ждет встречи

06 января 2026, 15:36, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Житель Новосибирска отчаянно ищет девушку, которая вечером 3 января ударила его по лицу металлической палкой. Но он не намерен развивать конфликт, а хочет отношений и даже жениться. Дело в том, что рукоприкладство произошло как раз из-за первой попытки познакомиться – флирт парня девушка сочла неприлично навязчивым. Эту непростую историю пока безответной любви рассказали в "КП-Новосибирск".

Дело было на трассе. 27-летний Сева ехал в машине вместе со своими друзьями и заметил черную "Хонду", украшенную звездочками. Компании стало интересно, кто за рулем. Оказалось, что иномаркой управляет красивая девушка: она пела и танцевала под громкую музыку. Очаровавшись, парень захотел познакомиться и крикнул, что автолюбительница и ее машина просто шикарны. Поблагодарив, та поехала дальше.

Но сдаваться Сева не собирался – они с друзьями решили действовать активно.

«Мы за ней поехали и стали моргать, сигналить, маленько подрезать», – рассказал он "КП-Новосибирск". Затем они и вовсе заблокировали "Хонду" на парковке, а парень вышел из машины. Девушка тоже вышла, но явно не для знакомства.

«Она тоже вышла, пошла к багажнику, взяла оттуда металлическую палку и пошла в мою сторону. И прописала мне с правой стороны в челюсть, разбила мне лицо», - цитирует Севу издание.

Но, как ни странно, конфликт и разбитое лицо лишь укрепили симпатию парня. Теперь он ее разыскивает, чтобы извиниться и все-таки познакомиться.

«Я понял, что это просто идеал моей мечты. Она же – красота, сила, воля, все в одном», – восхищается пострадавший. Он даже заявил, что женится на ней, если его возлюбленная согласится. Парень готов ждать девушку каждый день под часами на площади Калинина в 10 часов вечера.