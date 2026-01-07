В парке Бийска ветер повалил новогоднюю елку

Люди не пострадали

07 января 2026, 12:00, ИА Амител

Елка в Бийске / Фото: паблик "ЧП Бийск"

В Бийске из-за сильного ветра упала новогодняя елка, установленная в парке "Прибрежный". Инцидент обошелся без пострадавших.

Как сообщает телеграм-канал "ЧП Бийск", местные жители ранее уже обращали внимание на заметный наклон конструкции и предупреждали, что при ухудшении погоды она может не устоять. Опасения подтвердились – во время очередного шквалистого порыва ветра елка рухнула.

«Сегодня конструкцию окончательно повалило сильными порывами ветра. К счастью, никто не пострадал», – отмечается в телеграм-канале.

Ранее также сообщалось, что в разных районах Бийска некоторые новогодние деревья были установлены с отклонением от вертикали, что вызывало беспокойство у горожан.

Отметим, 6 января погода резко испортилась в Алтайском крае. В результате начался сильный ветер и снег. Дорожникам пришлось перекрыть несколько участков трасс в регионе. Сейчас все они открыты, но ситуация может измениться: 7 января в регионе вновь прогнозируют снежную и ветреную погоду.