Долиной потребовалось два грузовика и микроавтобус, чтобы вывезти часть вещей из квартиры

Автомобили под завязку забили стойками с нарядами, мешками, коробками и мебелью

06 января 2026, 18:14, ИА Амител

Кадр из видео Telegram-канала Shot

Чтобы перевезти из скандальной квартиры в Хамовниках часть своих вещей, певица Лариса Долина заказала сразу три больших автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

История с выселением народной артистки РФ из ее бывшего жилья близится к своему завершению. По данным источника, для одного из этапов перевозки вещей Долиной потребовалось две "Газели" и большой микроавтобус.

«Автомобили были полностью забиты вещами певицы – стойками с нарядами, мешками, коробками и частью мебели», – пишет Shot. Очевидно, съехать в обозначенный ранее срок (5 января) исполнительница не успела. Но адвокат Полины Лурье, которая и приобрела жилплощадь, уже сообщала журналистам, что крайнюю дату перенесли на 9 января по согласованию сторон. Юрист подчеркнула, что ее клиентка не хочет прибегать к помощи судебных приставов ни до, ни после этого дня. Она надеется на мирное разрешение этой затянувшейся истории.

Напомним, все началось в 2024 году, когда Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою столичную квартиру за 112 млн рублей и отдала злоумышленникам все эти деньги. Покупательницей жилья стала москвичка Полина Лурье. Но певица через суды смогла доказать, что находилась под влиянием преступников, и вернула квартиру себе. Лурье же осталась и без жилья, и без денег.

Финальную точку в истории поставил Верховный суд: в декабре 2025-го он признал правой именно Полину Лурье, а Ларису Долину обязал выселиться.