Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в фильме для взрослых

Российская актриса Кристина Асмус устроила викторину на своей странице в Instagram, где ответила на вопрос о желании сняться в фильме для взрослых.

В рамках интерактива подписчики артистки интересовались ее здоровьем, личной жизнью, вкусами и творческой деятельностью. В том числе один из пользователей спросил у Асмус, хотела бы она сняться в порно.

Актриса ответила отрицательно, подчеркнув, что стесняется раздеваться перед камерой, а свой ответ сопроводила кадром из фильма "Дневник Бриджит Джонс" с главной героиней в откровенном платье.

Напомним, что осенью 2019 года Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме "Текст". Позднее артистка снялась еще в одной обнаженной сцене – в новой картине "Китобой", снятой Филиппом Юрьевым, где она сыграла порноактрису.