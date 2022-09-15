Спектакль Римаса Туминаса «Война и мир», который должны показать в Барнауле, отменили в Санкт-Петербурге

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отменил запланированные на 30 сентября, 1 и 2 октября показы спектакля «Война и мир» литовского режиссёра Римаса Туминаса. Согласно письму директора театра Кирилла Крока главе Александровского театра Сергею Емельянову, которое опубликовали на сайте театра, они не состоятся по техническим причинам.

«Приносим Вам лично, всем нашим коллегам, а также многочисленным зрителям, которые так ждали эти гастроли, наши самые искренние извинения», — говорится в обращении.

Отметим, что вчера стартовала продажа билетов на постановку в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина. Показ должен состояться 5 декабря.

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Напомним, Туминас покинул театр в мае и в настоящий момент находится в отпуске за свой счёт в Литве. Премьер-министр Михаил Мишустин 16 мая лишил Туминаса премии правительства России в области культуры, присуждённой режиссёру в 2021 году за постановку «Царь Эдип».