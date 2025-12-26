Чтобы было меньше стресса и больше пользы

26 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Каждый новый день должен начинаться легко и приятно, чтобы он прошел максимально продуктивно. А для этого необходимо, например, в течение нескольких минут проводить дыхательные упражнения. Об этом "Om1 Омск" рассказал врач-терапевт Калачинского Центра здоровья Александр Тюшняков.

«Не стоит сразу вскакивать с кровати после звонка будильника. Дайте себе время на глубокое дыхание, несколько минут потягивайтесь и настройтесь на позитивный лад», – посоветовал эксперт.

После этого необходимо выпить стакан воды комнатной температуры, чтобы организм запустил метаболизм и вывел токсины, накопившиеся за ночь. Можно добавить лимонный сок или чайную ложку меда.

Завтрак должен быть питательным – это важнейший прием пищи за сутки. Хороший вариант – овсянка с ягодами и орехами, омлет с овощами или творог с фруктами.

Также следует немного помедитировать и выполнить дыхательные упражнения, чтобы уменьшить уровень стресса, стать собраннее и улучшить концентрацию внимания.

«Не забывайте о физической активности – зарядка или короткая прогулка на свежем воздухе подарят бодрость и ясность мысли. Достаточно легкой растяжки или йога-комплекса на 15 минут», – уточнил Александр Тюшняков.

Чтобы день стал более эффективным, его необходимо распланировать: записать цели и задачи и расставить приоритеты.