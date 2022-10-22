Выставка с ностальгическим приветом из СССР открылась в Барнауле

Фото: Алтайский государственный краеведческий музей

Окунуться в советскую эпоху, узнать или поностальгировать о том, как раньше жили люди, можно в барнаульском музее. Атмосферная выставка «Привет из СССР» открылась в столице 20 октября. На ней представлены различные предметы быта советской эпохи в виде отдельных зон. Здесь можно побывать и в комнатке 80-х годов, и на первомайской демонстрации, и в столярной мастерской.

Экспозиция подготовлена и представлена Алтайским государственным краеведческим музеем в честь 100-летия образования СССР. 30 декабря 1922 года Россия, Украина, Беларусь и Закавказье объединились, образовав Советский Союз. Музей решил не оставлять без внимания такое событие.

Выставка проработает до 8 января 2023 года по адресу ул. Ползунова 39.