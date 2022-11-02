«Жара» и Пушкин. Шесть фильмов и сериалов с российскими рэперами

Любите Oxxxymiron (объявлен в России иностранным агентом) и Feduk? Тогда держите приятный бонус — подборку фильмов и сериалов разных жанров, в которых снялись известные рэп-исполнители. Среди них — пляжный триллер, сатирическая антиутопия и полицейский ситком.

«Отпуск-2» — АК-47

Шоу о приключениях семей северян и южан в солнечном Геленджике возвращается с новыми сериями. И с какими! Одну из ролей в этот раз исполнил Витя АК-47. Рэпер сыграл самого себя. Он приезжает на юг, чтобы отдохнуть, и селится в том же отеле, где работают главные герои. Известно, что участие АК-47 не ограничится камео.

Режиссёр второго сезона Андрей Элинсон остался доволен работой с музыкантом: «Он умница и молодец: очень органично влился. С ним было очень комфортно. Единственное, что вторая фраза, которую он сказал после знакомства: „Очки я не сниму, я всё время в очках. Это важно, это моя фишка“. А ещё он подарил нам новое слово: „Если что, курсуйте“. Мы до конца до сих пор не понимаем, что это значит, но начали использовать. Мы курсовали и докурсили до съёмок, он приехал и остался очень доволен».

«Жара» — Тимати

Безусловно, главный фильм в карьере Тимати. Мелодрама Резо Гигинеишвили рассказывает о встрече четырёх друзей после долгой разлуки и их прогулке по залитой солнцем Москве, которая круто меняет жизнь молодых людей. В этой галерее колоритных героев Тимати досталась партия пафосного хип-хопера. По сути, он сыграл самого себя — гламурную звезду, которая купается в деньгах и славе и живёт одним днём. Занятно, что в фильме снялись два других члена группы «Банда», куда входил Тимати, — Настя Кочеткова и ныне покойный Ратмир Шишков.

«Толя-робот» — Feduk

«Толя-робот» — крепкое драмеди о парне с инвалидностью, который находит в себе силы жить дальше и даже помогать окружающим. И Федук — приятное украшение этого сериала. Рэпер исполнил роль Дэна, бывшего парня девушки, в которую влюблён Толя. Причём герой рэпера — тоже музыкант и битмейкер.

Федук не скрывает, что воспринял приглашение в сериал со скепсисом, но посмотрев пилот, понял, что согласился на роль не зря. «Толю-робота» оценили не только сам Федук и российские зрители, но и европейские продюсеры: в 2019 году они купили права на адаптацию шоу.

«Сказки Пушкина. Для взрослых» — OG Buda

Писатель Михаил Зыгарь (объявлен в России иностранным агентом) решил рискнуть и перенести действие произведений Пушкина в наше время. В результате появились «Сказки Пушкина» — сериал-антология, состоящий из шести серий и переосмысляющий главные темы классика. В этой версии королевич Елисей стал рэпером — его и сыграл российский хип-хопер OG Buda. По сюжету Елисей вот-вот запишет фит с Царевной, и это страшно бесит её мачеху, завистливую и теряющую популярность инстаблогершу Царицу.

Елисей — первая и единственная на сегодня роль OG Buda. Вполне возможно, что после съёмок в нашумевшем сериале на музыканта обратят внимание другие продюсеры и режиссёры. Как ни крути, а фанбаза у него внушительная.

«Полицейский с Рублёвки» — ST1M

А вот Никита Легостев, он же ST1M, явно фанат «Полицейского с Рублёвки» — детективной комедии о том, как горе полицейские охраняют порядок в самом элитном районе России. Рэпер снялся в четырёх сезонах шоу, а также в спешеле «Новогодний беспредел» и спин-оффе «Детективное агентство Мухича». И хотя в «Полицейском» ST1M обычно играет самого себя, это всегда колоритные и приятные камео, которые надолго врезаются в память.

К слову, ST1M не только снимается в «Полицейском с Рублёвки», но и пишет треки для сериала. В шоу можно услышать «Куда приводят мечты», «За гранью» и другие песни хитмейкера.

«Розыгрыш» — Noize MC

В ремейке одноимённого фильма Владимира Меньшова Иван Алексеев, он же Noize MC, сыграл юного Игоря Глушко. По сюжету его герой переходит в новую школу и сразу становится конкурентом лидера класса — язвительного Олега Комарова. Более того, одна из девушек давно без ума от Олега, а в неё, по иронии судьбы, влюбляется Игорь.

«Первые пробы, можно сказать, я провалил. Очень плохо всё получалось. Но мне предоставили второй шанс, всё получилось, и я был утверждён на главную роль», — вспоминает музыкант. К слову, роль Игоря — по-прежнему самая заметная в его скромной актёрской карьере.