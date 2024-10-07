Люди старшего поколения стали чаще знакомиться в Сети

Интерес пенсионеров к приложениям для знакомств вырос в 2,5 раза

07 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Люди старшего поколения. Смартфон / Фото: wayhomestudio / freepik.com

Эксперты билайн.аналитики обнаружили*, что пользователи старше 60 лет стали чаще использовать мобильные сервисы. Количество сессий в приложениях для знакомств увеличилось в 2,5 раза.

Однако тенденция больше касается женщин, чем представителей сильной половины. Интерес мужчин к онлайн-знакомствам упал почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. Любопытно также, что сервисы для знакомств второй год подряд более востребованы, чем приложения для поддержания здоровья и развития памяти.

Другой интересный факт о поведении пенсионеров в интернете – их растущая любовь к маркетплейсам. За год популярность платформ среди пожилых клиентов билайна выросла в четыре раза.

Кроме того, исследование показало, что женщины больше времени проводят в интернете и используют различные цифровые сервисы, чем мужчины. Наиболее значительная разница видна в использовании приложений:

для заказа продуктов и еды (64% против 36%);

улучшения памяти (61% против 39%);

поддержания здоровья (69% против 31%).

Сервисы для общения и развлечений, такие как социальные сети, мессенджеры и видеохостинги, стали самыми востребованными среди пожилых людей. Среднемесячное количество посещений соцсетей составило рекордные 360 млн, что втрое больше, чем в прошлом году.

Согласно анализу билайн.аналитики, среднемесячный трафик на одного клиента старше 60 лет составляет 14 Гб. Поэтому оператор постоянно совершенствует свою сеть, адаптируя ее к растущим потребностям пользователей. Благодаря технологии "Умная сеть", клиенты могут легко использовать цифровые сервисы на высокой скорости даже во время максимальных нагрузок.

* В тексте приведены внутренние обезличенные данные ПАО "ВымпелКом" за июнь-август 2023 г. и июнь-август 2024 г.

** Автор фото: wayhomestudio / freepik.com