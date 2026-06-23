Маргарита Симоньян призвала не тянуть "за уши" школьников в вузы

Главный редактор RT и "России сегодня" предложила давать выпускникам выбор

23 июня 2026, 08:57, ИА Амител

Аудитория в вузе / Фото: amic.ru

Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в комментарии для информационного сервиса "Вести" высказалась против принудительного поступления школьников в вузы.

По ее мнению, выпускники и их родители должны иметь реальный выбор: не стоит "за уши" тянуть подростков в высшие учебные заведения, если те не испытывают потребности в получении высшего образования.

Симоньян отметила, что подготовка к ЕГЭ и последующее платное обучение связаны со значительными финансовыми затратами для семей. При этом многие молодые люди могли бы с большей пользой распорядиться средствами — например, вложить их в покупку жилья, открытие собственного дела или освоение практических навыков и профессий.

Журналист предложила внедрить практику предварительного опроса выпускников: выяснять, действительно ли они намерены поступать в вуз или для них приоритетнее получить поддержку на иные цели — скажем, на приобретение квартиры или формирование стартового капитала для бизнеса.

Такой подход, считает Симоньян, позволил бы снизить нагрузку на систему высшего образования: освободившиеся места заняли бы те абитуриенты, кто осознанно стремится к учебе. Кроме того, это помогло бы смягчить проблему ЕГЭ, который, по словам главного редактора, превратился в тяжелое испытание для детей и их семей.

Она подчеркнула, что значительные расходы на репетиторов и интенсивную подготовку зачастую не соответствуют реальному желанию подростков получать высшее образование. Ранее депутаты предложили запретить вузам повышать цены на образование выше уровня инфляции.