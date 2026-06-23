Маргарита Симоньян призвала не тянуть "за уши" школьников в вузы
Главный редактор RT и "России сегодня" предложила давать выпускникам выбор
23 июня 2026, 08:57, ИА Амител
Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в комментарии для информационного сервиса "Вести" высказалась против принудительного поступления школьников в вузы.
По ее мнению, выпускники и их родители должны иметь реальный выбор: не стоит "за уши" тянуть подростков в высшие учебные заведения, если те не испытывают потребности в получении высшего образования.
Симоньян отметила, что подготовка к ЕГЭ и последующее платное обучение связаны со значительными финансовыми затратами для семей. При этом многие молодые люди могли бы с большей пользой распорядиться средствами — например, вложить их в покупку жилья, открытие собственного дела или освоение практических навыков и профессий.
Журналист предложила внедрить практику предварительного опроса выпускников: выяснять, действительно ли они намерены поступать в вуз или для них приоритетнее получить поддержку на иные цели — скажем, на приобретение квартиры или формирование стартового капитала для бизнеса.
Такой подход, считает Симоньян, позволил бы снизить нагрузку на систему высшего образования: освободившиеся места заняли бы те абитуриенты, кто осознанно стремится к учебе. Кроме того, это помогло бы смягчить проблему ЕГЭ, который, по словам главного редактора, превратился в тяжелое испытание для детей и их семей.
Она подчеркнула, что значительные расходы на репетиторов и интенсивную подготовку зачастую не соответствуют реальному желанию подростков получать высшее образование. Ранее депутаты предложили запретить вузам повышать цены на образование выше уровня инфляции.
09:04:38 23-06-2026
Это каждая семья сама разберется, без её советов....
09:15:35 23-06-2026
«Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить ... Я был тогда ещё ребёнком, меня легко было приучить — стоило только посечь хорошенько...» (с) Н.В. Гоголь
11:57:05 23-06-2026
Гость (09:15:35 23-06-2026) «Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить ...
неудачный пример. там речь о маленьком ребенке, а не о 18-летнем недоросле
09:22:40 23-06-2026
"Такой подход, считает Симоньян, позволил бы снизить нагрузку на систему высшего образования: освободившиеся места заняли бы те абитуриенты, кто осознанно стремится к учебе." - то есть русских на завод, а разных средних азиатов в ВУЗы? Прям даже не знаю чего ей пожелать, ей уже все всё пожелали, даже хед-анд-шолдерс позаботился об отсутствии перхоти.
11:54:58 23-06-2026
Гость (09:22:40 23-06-2026) "Такой подход, считает Симоньян, позволил бы снизить нагрузк...
и откуда такие выводы? фантазия разыгралась или желчь? все правильно она сказала. далеко не всем надо учиться в ВУЗе, ну не тянут дети, зачем их туда толкать?
09:39:41 23-06-2026
Высказать и я могу, а попробовала бы она пристроить своего. Даже со связями, вакансий нет после технаря! Куда толкают всех в тхехнари - вакансий столько нет! И не предвидится у нас коммунистических строек в ближайшие там до 2036 года.... Позор капиталистам!
15:40:21 23-06-2026
Гость (09:39:41 23-06-2026) Высказать и я могу, а попробовала бы она пристроить своего. ... Да, до 2036 года не будет ничего позитивного, а дальше надеяться на прогрессивного государственника, вроде И.В.Сталина, иного не дано
16:11:31 23-06-2026
Гость (15:40:21 23-06-2026) Да, до 2036 года не будет ничего позитивного, а дальше надея...
"Прогрессивный" государственник с замашками Сталина уже есть
09:40:00 23-06-2026
о.. она живая чтоль еще
10:03:33 23-06-2026
Гость (09:40:00 23-06-2026) о.. она живая чтоль еще... оклемалась, похоже.
вот лерчихе ж спортзал помог в излечении. а поцоны-то не знают.
10:08:26 23-06-2026
Тяжёлое испытание для главного редактора... но не для всех же. Для кого оно тяжелое нужно чтобы оно стало ещё тяжелее и тогда они пойдут в другую сторону. Дёшево и некомпетентно в тему зашла
11:35:01 23-06-2026
Ага, пусть на СВО идут...
16:07:01 23-06-2026
Отравили ее. Сначала мужа потом ее. Они - личные враги англофашистов
А фашисты давным давно умеют и рак подсаживать, и манкурта из человека сделать, и целые страны могилизировать а толи еще будет. Думаю их только хороший мощный термояд остановит всех
16:47:14 23-06-2026
Холмс (16:07:01 23-06-2026) Отравили ее. Сначала мужа потом ее. Они - личные враги англ... ...Паранойя неизлечима, увы..(((
17:21:13 23-06-2026
Гость (16:47:14 23-06-2026) ...Паранойя неизлечима, увы..(((... Если бы это была паранойя. А вот либерососия мозга точно не лечится, можете не пытаться даже
17:05:46 23-06-2026
Холмс (16:07:01 23-06-2026) Отравили ее. Сначала мужа потом ее. Они - личные враги англ... Ага, ещё они Усольцевых в лесу спрятали и Наговицыну на горе оставили. Развалины часовни тоже они развалили.
19:25:44 23-06-2026
Действительно, зачем стране образованные люди?((