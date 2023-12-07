Mash: вахтер и учительница пострадали при стрельбе в брянской гимназии

По словам учеников, нормальной охраны в школе никогда не было — там не стояли камеры и турникеты

07 декабря 2023, 15:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Помимо детей, при стрельбе в брянской гимназии № 5 пострадали женщина-вахтер и учитель биологии, которая пыталась остановить девочку-стрелка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам учеников, нормальной охраны в школе никогда не было – там не стояли камеры и турникеты. На входе сидела пожилая женщина, которая периодически якобы не появлялась на месте.

Напомним, что ранее глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия два ребенка погибли, еще пятеро получили ранения.