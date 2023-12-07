Mash: вахтер и учительница пострадали при стрельбе в брянской гимназии
По словам учеников, нормальной охраны в школе никогда не было — там не стояли камеры и турникеты
07 декабря 2023, 15:54, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Помимо детей, при стрельбе в брянской гимназии № 5 пострадали женщина-вахтер и учитель биологии, которая пыталась остановить девочку-стрелка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам учеников, нормальной охраны в школе никогда не было – там не стояли камеры и турникеты. На входе сидела пожилая женщина, которая периодически якобы не появлялась на месте.
Напомним, что ранее глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия два ребенка погибли, еще пятеро получили ранения.
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15:56:55 07-12-2023
Сообщается также, что учреждение охраняет ЧОП 07 декабря 2023, 15:04, ИА Амител -------- Кто врет???
16:08:49 07-12-2023
Гость (15:56:55 07-12-2023) Сообщается также, что учреждение охраняет ЧОП 07 декабря 20... А в чем противоречие? Пожилая женщина вполне может быть сотрудницей ЧОПа, в нашей такая сидела. С дам в школе толку обычно поболе, чем с мужчин. Ну и... а что ЧОП? Незнакомого взрослого, скорее всего, охранник остановить попытается. Ключевое - попытается. При наличии у того оружия и готовности его применить результат будет плачевен. Может, в консерватории что подправить, нет? Травлю там в школах как-то не допускать? Да не, не наш метод, щас еще раз все запретят и усилят.
16:09:52 07-12-2023
@По словам учеников, нормальной охраны в школе никогда не было – там не стояли камеры и турникеты.@ ЧТО? вы думаете камеры турникеты и детекторы спасут от такого? Детей не вернуть, хотя причины не известны
16:46:51 07-12-2023
Гнобили девочку... догнобились. Надо еще этих раненых поспрашивать(только хорошо поспрашивать) что они девочке делали( и что убитые делали). Там может такое дерьмо всплыть... Не думаю что она просто так стреляла.
17:05:31 07-12-2023
Алекс Лис (16:46:51 07-12-2023) Гнобили девочку... догнобились. Надо еще этих раненых поспра... Одна из убитых нападавшая, самоликвидировалась.
17:37:17 07-12-2023
Гость (17:05:31 07-12-2023) Одна из убитых нападавшая, самоликвидировалась.... Это как раз и говорит о том, что ее ДОВЕЛИ до этого. Довели до того, что она и обидчиков подстрелила, и покончила жизнь самоубийством.
19:29:17 07-12-2023
Алекс Лис (16:46:51 07-12-2023) Гнобили девочку... догнобились. Надо еще этих раненых поспра... Совсем с ума посходили, оправдывает преступление, да хоть что ей там делали, что теперь в людей стрелять, вы тоже так делаете, когда вас обижают.
22:39:45 07-12-2023
Гость (19:29:17 07-12-2023) Совсем с ума посходили, оправдывает преступление, да хоть чт... Ишь ты какая. Т.е. гнобить ребенка можно толпой, а как затравленный ребенок пошел на крайние меры, так виноват только он один оказался? Мерзко.
22:49:56 07-12-2023
Гость (19:29:17 07-12-2023) Совсем с ума посходили, оправдывает преступление, да хоть чт... Как бы ты запела, если бы в отношении тебя была травля.
23:31:59 07-12-2023
Гость (19:29:17 07-12-2023) Совсем с ума посходили, оправдывает преступление, да хоть чт... В пубертате возможно всё, самый опасный возраст по суицидам.
08:36:30 08-12-2023
Гость (19:29:17 07-12-2023) Совсем с ума посходили, оправдывает преступление, да хоть чт... это подросток. Переходный возраст, перепады настроения, нестабильная психика и пр... А если ее еще и в классе гнобили...
08:34:28 08-12-2023
Алекс Лис (16:46:51 07-12-2023) Гнобили девочку... догнобились. Надо еще этих раненых поспра... Хорошо поспрашивать- это как? допрос с пристрастием применить? Дыбу из музея привести? Испанский сапожок?
12:58:50 08-12-2023
Гость (08:34:28 08-12-2023) Хорошо поспрашивать- это как? допрос с пристрастием применит... Для этого есть психологи, которые умеют войти в доверие и получить необходимую информацию.
18:25:32 07-12-2023
Металл детекторы и охрана Росгвардией за счёт федерального бюджета. И проблема исчезнет.
18:56:55 07-12-2023
Нет толку от металлодетекторов. Они будут пищать на каждого входящего. Никто не будет в каждой школе проверять всех входящих, как в аэропортах. Все будут просто проходить через постоянно орущую рамку.
10:29:50 08-12-2023
Просто так никто стрелять не будет и 100% учителя видели это и молчали. Большинству учителей сейчас не до этого, им бы скорее материал выдать наспех, усвоил или не усвоил, проблема родителей. А отношения внутри класса могут выстроить единицы, как говориться учителя от Бога. Родителям может и жаловалась, но те могли в суете дней значение не придать. Сама столкнулась с проблемой у сына, поняла в школе такой ребенок, которого травят, неудобен, создает для них лишние проблемы. Родители травящих детей вообще на контакт не идут, не их же ребенка травят. А когда что-то случается мой ребенок для них агрессор, а то что его целенаправленно оскорбляют и лезут никто как бы не видит. Когда дело доходит до полиции, ставят на учет всегда агреессора, а кто травил тихо стоит в стороне и посмеивается для всех хороший. Неудивительный исход. Пусть дети подумают, стоит ли травить, и во что для них самих может это выйти.
13:03:57 08-12-2023
Гость (10:29:50 08-12-2023) Просто так никто стрелять не будет и 100% учителя видели это... Да, тоже столкнулись с травлей в школе. Тихий ребенок, который не сидит в соц.сетях, не интересуется тик-током и подобным - оказался не на одной волне с остальными. И его стали выдавливать из класса под предлогом, что он не такой как все. Но нам больше повезло, в школе есть камеры видеонаблюдения, поэтому очередной акт травли был зафиксирован, в дело вмешалось руководство школы, провело беседу с родителями агрессоров (с угрозами отдать видеозапись в полицию, если травля не прекратится). И те отстали (ттт).