Возраст получения маткапитала предложили ограничить в России
По мнению экспертов, ограничение возраста матери для получения маткапитала станет ошибкой
26 октября 2023, 13:15, ИА Амител
Выдачу маткапитала на первенца предложили ограничить возрастом матери до 25-30 лет или перенести акцент при предоставлении выплаты на второго ребенка, пишут "Известия".
"Подходы к предоставлению маткапитала комплексно пересмотрят при продлении программы в 2026 году", – отмечает издание.
Дело в том, что, как пояснили в Минтруде, действие программы предусмотрено до конца 2026 года, поэтому в 2024–2026 годах деньги на выплату материнского капитала уже предусмотрены в полном объеме.
По мнению экспертов, ограничение возраста матери для получения маткапитала станет ошибкой, поскольку, например, средний возраст женщины при рождении первого ребенка в России растет. И многие женщины сейчас рожают после 30.
Ранее сообщили, что маткапитал на первого и второго ребенка в 2024 году вырастет на 7,5%.
13:30:39 26-10-2023
Зарплаты платить не хотят
14:21:32 26-10-2023
... (13:30:39 26-10-2023) Зарплаты платить не хотят... вам Минтруд зарплату платит? Или лишь бы ляпнуть? может работать кое-кто не хотят?
13:36:14 26-10-2023
Минтруд и прочие организации (кромя президента) надо предложить ограничить. Чтобы не сидели там пенсионеры, а лишь молодые кадры до 30 )))) отсидели, все свободен, иди пожинай результаты своих трудов. А то сидят одни и те же там веками, и нихрена в этой стране не меняется из за них.
15:46:47 26-10-2023
Гость (13:36:14 26-10-2023) Минтруд и прочие организации (кромя президента) надо предлож... рады бы на пенсию, да работать некому. молодежь не хочет, да и тупые, уж извините...
17:30:24 26-10-2023
Гость (15:46:47 26-10-2023) рады бы на пенсию, да работать некому. молодежь не хочет, д... Вы правы! Это поколение хочет всё, причем, сразу! Работать и учиться не хотят. К сожалению.
13:38:00 26-10-2023
все матери равны, но некоторые ровнее что-ли?
14:04:26 26-10-2023
Отменить его вообще. Нормально раньше рожали. Сейчас только ради денег.
14:07:32 26-10-2023
скажите спасибо, что вообще рожают, с такими предложениями совсем перестанут
14:10:07 26-10-2023
Так рожали, что сейчас в демографической яме
14:11:19 26-10-2023
Пенсов больше, чем молодых, так рожали
14:57:38 26-10-2023
Гость (14:11:19 26-10-2023) Пенсов больше, чем молодых, так рожали... Предлагаешь "пенсов" отстреливать? Дельное предложение! В духе дефективных менеджеров...
14:21:31 26-10-2023
Рожали, рожают и будут рожать...
14:57:15 26-10-2023
Гость (14:21:31 26-10-2023) Рожали, рожают и будут рожать...... Не, раньше силком тащили в постель. Это сейчас развратили молодежь всякими капиталами.
14:52:15 26-10-2023
Пенсов больше, чем молодых, так рожали---- пенсов больше, потому что у них здоровье крепче. Их с рождения родители горстями таблеток не пичкали при каждом чихе, чтобы в сад быстрее спихнуть, и чипсы тоннами они не жрали в школьном возрасте. Про остальные "забавы" подросших деточек вобще молчу.
15:05:36 26-10-2023
Почитаешь некоторых комментаторов и понимаешь, что от нормальных родителей родятся только нормальные дети. Но не тут.
15:11:57 26-10-2023
Гость (14:07:32 26-10-2023) скажите спасибо, что вообще рожают, с такими предложениями с... Для государства разве рожаете? Тогда мне жалко Ваших детей. Для себя надо рожать. И деньги здесь не при чём. Главное - любить ребенка. А деньги... Их всегда мало, сколько не дай.
15:46:33 26-10-2023
Гость (15:11:57 26-10-2023) Для государства разве рожаете? Тогда мне жалко Ваших детей. ... Родите для себя трое или четверо детишек и посмотрите, свалится ли вам лужайка с неба или начнётся "Помогите собрать в школу детей из многодетных семей!"
16:15:45 26-10-2023
Гость (15:11:57 26-10-2023) Для государства разве рожаете? Тогда мне жалко Ваших детей. ... То есть предлагаете растить на подножном корму, без денег? Без одежды, без игрушек, без кружков , без канцелярии к школе и т.д? А ежели, не дай кто, ребенок родится не совсем здоровым? Сразу прикопать, чтобы не мучился? Много детей, стесняюсь спросить, выращено вами на одной любви, без еды и одежды? И сколько из них, когда выросли, сказали вам спасибо за свое счастливое детство?
19:24:02 26-10-2023
Гость (16:15:45 26-10-2023) То есть предлагаете растить на подножном корму, без денег? Б... Речь не про маргиналов, а об обычных, среднестатистических людях. Зачем уходить в крайности? Просто надо соображать, скольких детей сможешь поднять на ноги.
19:44:59 26-10-2023
Гость (16:15:45 26-10-2023) То есть предлагаете растить на подножном корму, без денег? Б... Судя по всему, у Вас имеются претензии к собственным родителям? Только не забывайте, что Вы живете благодаря им. Независимо от материального положения.
15:51:36 26-10-2023
Для государства разве рожаете? Тогда мне жалко Ваших детей. Для себя надо рожать. ----- абсолютно верно! 👍
16:15:50 26-10-2023
Родите для себя трое или четверо детишек---- зачем? Если вы заведомо знаете, что будете деньги на их содержание клянчить? Или именно для этого и рожаете?)
16:51:33 26-10-2023
То есть предлагаете растить на подножном корму, без денег? Без одежды, без игрушек----- не, ну это вобще шедеврально!!! Мож вы сначала и подумаете, на что вы все это будете растить, а не наоборот?))
17:24:48 26-10-2023
Гость (16:51:33 26-10-2023) То есть предлагаете растить на подножном корму, без денег? Б... (с) Ляля Брынза) Человек говорит, что деньги при выращивании детей как бэ не нужны, главное - любить. Так вот, никакая суперлюбовь не выдаст вашему ребенку лекарств, которые внезапно могут ему понадобиться, не согреет его в холод вместо нормальной одежды, и т.д. Так что рожать для себя, конечно, можно и нужно. Но с нормальной финансовой подушкой. А не без денег. Про мат. капитал в моем посте не было ровно ничего) Ответ был исключительно на фразу "главное - любовь". Так вот, любовь любовью, но нормальная женщина родит ровно стольких, скольких сможет обеспечить сама. Особенно в текущих условиях.
17:10:45 26-10-2023
Нет, я знал что на этом ресурсе тусуются альтернативноодаренные, но чтобы настолько… вы для кого детей рожаете? Для получения субсидий? Так вы в доноры идите. Там вам за все заплатят. Боже, какие примитивные люди… Вы вообще в себя когда нибудь приходили? У вас хоть какое то сознание есть? Или вы просто тупая никчемная тварь?
19:10:38 26-10-2023
Гость (17:10:45 26-10-2023) Нет, я знал что на этом ресурсе тусуются альтернативноодарен... Тебя тоже на этом ресурсе все любят и уважают!))))))