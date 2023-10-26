По мнению экспертов, ограничение возраста матери для получения маткапитала станет ошибкой

26 октября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Выдачу маткапитала на первенца предложили ограничить возрастом матери до 25-30 лет или перенести акцент при предоставлении выплаты на второго ребенка, пишут "Известия".

"Подходы к предоставлению маткапитала комплексно пересмотрят при продлении программы в 2026 году", – отмечает издание.

Дело в том, что, как пояснили в Минтруде, действие программы предусмотрено до конца 2026 года, поэтому в 2024–2026 годах деньги на выплату материнского капитала уже предусмотрены в полном объеме.

По мнению экспертов, ограничение возраста матери для получения маткапитала станет ошибкой, поскольку, например, средний возраст женщины при рождении первого ребенка в России растет. И многие женщины сейчас рожают после 30.

Ранее сообщили, что маткапитал на первого и второго ребенка в 2024 году вырастет на 7,5%.