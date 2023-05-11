В Барнауле поистине пугающую "трёшку" продают за 8,7 млн рублей в 17-этажном доме на ул. Попова, 134 (микрорайон Урожайный)

11 мая 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Жилфонд"

В квартире сразу несколько стен оклеены жутковатыми 3D-обоями с изображением гигантских белых пузырей. Их настолько много, что жильё можно смело прозвать мечтой трипофоба (это тот, кто боится большого скопления отверстий). Столь загадочное объявление опубликовали на "Жилфонде".

"Трёшка" – светлая и просторная, её площадь составляет 80,6 "жилых квадратов". Она находится на 12-м этаже.





































Фото: "Жилфонд"

Обои в ней не только "пупырчатые", как плёнка, в которую обычно упаковывают хрупкий товар в магазинах.

В одной из спален они – в нежный цветочек. Так что если пузыри наскучили, то "пейзаж" перед глазами можно сменить, перейдя в другую комнату.

По словам продавца, в квартире "прекрасная шумоизоляция и комфортная температура в любое время года".

Балкона нет. Куда выходят окна, не сказано.

Зато известно, что перекрытия в доме железобетонные.