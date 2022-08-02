Дети, которые мало спят, имеют недоразвитый мозг и проблемы с психикой

Дети младшего школьного возраста имеют значительные отклонения от нормы в определённых областях мозга, если обычно спят менее девяти часов в сутки, сообщает «МедПортал» со ссылкой на журнал Lancet Child & Adolescent Health.

В Медицинской школе Университета Мэриленда (UMSOM) в течение двух лет изучали длительное влияние недостаточного сна на нейрокогнитивное развитие, получив данные более чем от 8300 детей, которым в начале исследования было 9-10 лет.

«У детей, которые спали менее девяти часов в сутки, в начале исследования было меньше серого вещества или меньший объём в определённых областях мозга, отвечающих за внимание, память и контроль торможения, по сравнению с теми, кто спал достаточно. Различия сохранились и через два года», — говорится в исследовании.

Учёные предполагают, что недостаточный сон может нанести долгосрочный вред. Например, привести к серьёзным проблемам психического здоровья — депрессия, тревога и импульсивное поведение, а также вызвать сложности при принятии решений.

Медики рекомендовали детям в возрасте от 6 до 12 лет регулярно спать от 9 до 12 часов в сутки, чтобы иметь наилучшее здоровье.