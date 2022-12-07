Много осложнений: Попова заявила о серьезности пришедшего в Россию варианта гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пришедший в этом году в Россию вариант гриппа наносит наиболее серьёзный ущерб здоровью. В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» она заявила, что свиной грипп вызывает большое количество осложнений, а среди людей с ослабленным здоровьем нередки летальные исходы.

«Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов», — сказала Попова.

Глава ведомства подчеркнула, что сейчас в России принимаются все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания. В частности, подготовлено новое методическое письмо для школ. Так, если в классе на занятия не приходят более 20% учеников, то этот класс необходимо отправлять на дистанционное образование.

Попова добавила, что система здравоохранения готова к приёму большого количества пациентов со свиным гриппом. К первым симптомом болезни она отнесла слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле.