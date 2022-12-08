На Алтае из-за эпидемии ОРВИ закрыли две школы и большое число классов и групп в детсадах

В Алтайском крае по причине массового заболевания ОРВИ полностью закрыли две школы в двух районах, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«На 7 декабря 2022 года в связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью закрыто 2 школы (Ключевский, Первомайский районы), частично закрыто 249 классов в 68-ми школах, 301 группа в 145-ти дошкольных образовательных учреждениях», — рассказали в ведомстве.

Родителям посоветовали проявлять особую внимательность к здоровью своих детей и не отправлять их в школу, если присутствуют признаки болезни.

Всего в крае с 28 ноября по 4 декабря зарегистрировали 26,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ — на 23% выше предыдущей недели. Значительный рост отмечается в течение двух недель, причём лишь за последнюю неделю среди взрослого населения — на 56,5%.

В ведомстве отметили, что в Барнауле и Заринске регистрируется заболеваемость выше среднекраевого показателя (1325,3 на 100 тыс. населения).