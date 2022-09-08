Старейшая барнаульская городская поликлиника № 1 празднует 125-й день рождения

В 2022 году барнаульская городская поликлиника № 1 празднует свой 125-й день рождения. Сегодня, 8 сентября, в филармонии Алтайского края проходит торжественное мероприятие, посвящённое этому событию. А amic.ru вспоминает самые важные моменты из истории старейшей поликлиники Барнаула.

19 марта 1897 г. В архивных источниках появилась первая информация об открытии в Барнауле городской амбулаторной лечебницы. Именно она стала «прабабушкой» городской поликлиники № 1. Располагалась она в старом деревянном здании за Дунькиной рощей.

1905 г. Лечебница переехала в здание по ул. Бийской (ныне улица Никитина).

В это время в амбулатории приём ведут врач, фельдшер и 15 акушерок-оспопрививальниц. А в среднем учреждение посещали 10 000 — 15 000 пациентов в год. Приём был платный: для мещан — 10 копеек, что по тем деньгам считалась довольно-таки дорого.

2 мая 1917 г. В Барнауле происходит один из крупнейших пожаров, во время которого сгорает и здание амбулатории. После этого медицинское учреждение перенесли в одноэтажное здание на углу Соборной площади (ныне там располагается ТЦ «Поместье»).

1923 г. Амбулатории присваивается название «Центральная амбулатория № 5». В то время она располагается на ул. Никитской, 118 (ныне улица Никитина).

1925 г. Стала самой крупной амбулаторией. Приём ведут семь врачей. И теперь это уже не только терапевты, но и узкоспециализированные врачи.

1947 г. К этому времени амбулатория стала городской поликлиникой № 1. Также было несколько здравпунктов, расположенных на Барнаульской спичечной фабрике, Тормозном заводе, Канифольно-скипидарном заводе.

15 марта 1948 г. Произошло объединение городской поликлиники № 1 и Алтайской краевой больницы (ныне больница скорой медицинской помощи № 1).

8 августа 1950 г. Алтайскую краевую больницу передают на бюджет города и с тех пор она становится первой «горкой».

1961 г. Поликлиника переезжает в здание по ул. Интернациональной, 62, в рамках того, что является поликлиническим отделением 1-й горбольницы.

1 сентября 1970 г. Приказом горздравотдела учреждение отсоединяют от 1-й горбольницы и оно становится поликлиникой № 1.

1991 г. Начато строительство второго корпуса поликлиники.

2003 г. Появляется филиал в микрорайоне Затон.

2011 г. Главным врачом поликлиники стала Елена Васильевна Азарова.

2014 г. На основании постановления правительства Алтайского края происходит реорганизация в виде присоединения к поликлинике № 1 четвёртой и пятой поликлиник.

2022 г. Поликлиника № 1 обслуживает более 62 тысяч человек. А это весь Центральный район, в том числе и Затон, за исключением посёлка Южного и сельских поселений. В год поликлинику посещают 300 тысяч пациентов. Персонал поликлиники составляют 250 медработников и 100 технических сотрудников.