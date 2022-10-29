Врач рассказал об опасности вируса, который превращает голубей в «зомби»

Доктор биологических наук Александр Семёнов рассказал об опасности вируса, который превращает голубей в «зомби». О подобных случаях накануне стали сообщать жители Великобритании.

Семёнов в интервью РИА Новости пояснил, что речь идёт о вирусе Ньюкасла. Для птицеводов это серьёзное заболевание, которое может ударить по поголовью птицы. Смертность среди пернатых, по словам Семёнова, составляет около 30%.

Также вирус фиксируется у людей из групп риска. Чаще всего это сотрудники птицефабрик. При этом у человека заболевание протекает совсем иначе и имеет признаки респираторных инфекций. Для людей эта болезнь не представляет опасности.

Отметим, что из Великобритании сообщали о голубях, которые ходят по улицам с сильно искривлёнными шеями. Из-за этого британцы назвали их голубями-зомби.