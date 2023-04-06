Мэрия Барнаула ищет подрядчика на охрану трёх культурных объектов Барнаула

Власти готовы заплатить 1,2 млн рублей

06 апреля 2023, 07:23, ИА Амител

Дом на ул. Пушкина, 45/ Фото: amic.ru

Власти Барнаула ищут компанию, которая будет охранять три культурных объекта регионального значения в краевой столице. За это мэрия готова заплатить 1,2 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Лот разместили на сайте 31 марта 2023 года. Подавать заявки можно до 11 апреля 2023 года.

Выбранная компания должна будет с 1 мая 2023 года по 31 декабря 2023 года охранять здание бывшей больницы 1936 года постройки на проспекте Калинина, 24, производственный корпус дрожже-винокуренного завода Зверева (ул. Мамонтова, 305а) и деревянный дом на ул. Пушкина, 45 (находится рядом с театром кукол). Контракт вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до 30 января 2024 года.

Все три объекта охранники должны будут патрулировать ежедневно каждые два часа. Сменяться они будут в 08:00.

Отметим, что дом на ул. Пушкина, 45 и производственный корпус дрожже-винокуренного завода Зверева на ул. Мамонтова, 305а, скоро будут ремонтировать. В конце февраля – начале марта 2023 года на портале госзакупок появились лоты на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов.

На план обновления дома на ул. Пушкина потратят почти 547,6 тысячи рублей, а за проект реконструкции здания на ул. Мамонтова, 305а, подрядчику заплатят 1,2 млн рублей.