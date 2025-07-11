Местами дожди. О погоде в Алтайском крае днем 11 июля

Дневная температура составит от +23 до +28 градусов

11 июля 2025, 06:01, ИА Амител

Центр Барнаула летом / Фото: amic.ru

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае днем 11 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит от +23 до +28 градусов. Преимущественно без осадков, в восточных районах кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с.