После праздников в крае похолодает, но лишь на несколько дней

27 апреля 2026, 12:12, ИА Амител

Девушки и лето / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В 2026 году первомайские праздники продлятся всего три дня — с 1 по 3 мая (пятница — воскресенье), и это самые короткие выходные за последние восемь лет по случаю 1 Мая. Между тем эти праздничные дни, как ожидается, будут весьма жаркими. Об этом говорят данные сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

Погода на первомайские праздники в Алтайском крае / Gismeteo и "Яндекс.Погода"

1, 2 и 3 мая ожидаются солнечными. Самым жарким днем будет 1 мая: прогнозируется +28 градусов. После температура начнет постепенно снижаться: 2 мая будет +23...+26 градусов, а 3 мая ожидается +19 градусов.

После праздников в крае похолодает. Столбики термометров в течение нескольких дней будут показывать +13...+18 градусов, согласно данным сервисов. Жаркая погода вновь вернется в регион 7 мая, но лишь на несколько дней.

Ранее замначальника регионального Гидрометцентра Александр Люцигер сообщил amic.ru, что значительных погодных аномалий в мае, согласно предварительному прогнозу, в Алтайском крае не ожидается. Средняя температура будет выше многолетних значений, но это вовсе не означает летнюю жару.