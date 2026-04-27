Жарко и солнечно. Какая погода будет на Алтае на первомайские праздники
После праздников в крае похолодает, но лишь на несколько дней
27 апреля 2026, 12:12, ИА Амител
В 2026 году первомайские праздники продлятся всего три дня — с 1 по 3 мая (пятница — воскресенье), и это самые короткие выходные за последние восемь лет по случаю 1 Мая. Между тем эти праздничные дни, как ожидается, будут весьма жаркими. Об этом говорят данные сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".
1, 2 и 3 мая ожидаются солнечными. Самым жарким днем будет 1 мая: прогнозируется +28 градусов. После температура начнет постепенно снижаться: 2 мая будет +23...+26 градусов, а 3 мая ожидается +19 градусов.
После праздников в крае похолодает. Столбики термометров в течение нескольких дней будут показывать +13...+18 градусов, согласно данным сервисов. Жаркая погода вновь вернется в регион 7 мая, но лишь на несколько дней.
Ранее замначальника регионального Гидрометцентра Александр Люцигер сообщил amic.ru, что значительных погодных аномалий в мае, согласно предварительному прогнозу, в Алтайском крае не ожидается. Средняя температура будет выше многолетних значений, но это вовсе не означает летнюю жару.
15:36:28 27-04-2026
А администрация всё мёрзнет, когда отопление выключат, сколько можно издеваться над людьми?
20:58:02 27-04-2026
А на кой до сих пор работает отопление? Помимо отопления теперь ещё и за кондиционер платить.