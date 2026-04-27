Россиян предупредили об опасности майских праздников, которые "токсичнее" новогодних

Ежедневное употребление алкоголя на протяжении нескольких дней создает токсическую нагрузку, а резкая отмена может привести к галлюцинациям и бессоннице

27 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

Многие россияне воспринимают майские праздники как время для отдыха, шашлыков и встреч с друзьями, но врачи бьют тревогу. Как рассказал "Газете.ру" психиатр клиники "Алкоспас" Антон Рудковский, именно в этот период фиксируется пик алкогольных срывов, запоев и острых состояний, включая психозы. По совокупности факторов, предупреждает специалист, майские могут быть даже опаснее новогодних.

В чем разница

Если на Новый год люди выпивают в основном в течение одной-двух ночей, то майские праздники — это серия выходных, растянутых на несколько дней подряд.

«На Новый год человек выпивает эпизодически, а на майских — системно. Алкоголь становится частью каждого дня: пикники, дачи, встречи. В результате организм не успевает восстановиться, и накапливается токсическая нагрузка», — пояснил Рудковский.

Иллюзия безопасности

Шашлыки на природе, свежий воздух, теплая компания — все это создает ощущение безобидного и даже полезного времяпрепровождения, где алкоголь воспринимается как естественная часть отдыха.

В такой ситуации человек теряет контроль над выпитым. Спиртное употребляется не как символ "праздника", а как фон — регулярно, но малыми дозами. Именно эта модель, предупреждает врач, самая опасная.

«Самая опасная модель — это длительное употребление без пауз. Даже если человек не напивается до сильного опьянения, ежедневное употребление в течение нескольких дней может привести к запою», — отметил специалист.

Кому особенно опасно

В зоне повышенного риска — люди с уже сформированной зависимостью или предрасположенностью к ней. Для них даже "умеренные" возлияния на майских часто выходят из-под контроля.

Алкогольные психозы

Рудковский предупреждает: именно в эти дни резко возрастает риск алкогольных психозов — тяжелых состояний, требующих медицинской помощи. Парадокс: психоз наступает не во время пьянки, а после ее прекращения.

«Человек несколько дней пьет, затем резко бросает — и на этом фоне возникает острое состояние: тревога, бессонница, галлюцинации, дезориентация», — объяснил психиатр.

Эти симптомы часто принимают за "обычное похмелье", что опасно. Психоз требует срочного вмешательства и угрожает как самому человеку, так и окружающим.

Как избежать последствий

Эксперт советует главное — не пить несколько дней подряд. Организму нужно время на восстановление. Также важно следить за сном, питанием и уровнем стресса — их нарушение усиливает вред алкоголя.

Тревожный звоночек

Появление бессонницы, сильной тревоги, дрожи, спутанности сознания, необъяснимых страхов — повод немедленно обратиться за медицинской помощью.