На Алтае резко вырос спрос на медсестер и немного повысились их зарплаты
Конкуренция за работу среди медсестер/медбратьев одна из самых низких на рынке труда
13 мая 2024, 13:00, ИА Амител
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали спрос на медицинских сестер и выяснили, где им предлагают самые высокие зарплаты.
"С января по апрель 2024 года в Алтайском крае было открыто более 300 вакансий для медсестер и медбратьев, что на 44% превышает показатель за тот же период прошлого года", – говорится в исследовании.
Медиана зарплат у медсестер в целом по стране составляет 46 000 рублей (на 16% больше, чем годом ранее). В Алтайском крае – 35 000 рублей, это на 17% превышает показатель за прошлый год.
Кстати, в Республике Алтай медсестрам и медбратьям предлагают 55 300 рублей. А самые высокие зарплаты – в Москве (71 300 рублей).
"Отметим, что конкуренция за работу среди медсестер/медбратьев одна из самых низких на рынке труда: в целом по стране на одну вакансию приходится 2,2 резюме, а в Алтайском крае – лишь 1,6 резюме на вакансию, при том что нижней границей нормы спроса и предложения на рынке труда считается четыре резюме на вакансию, а более низкие значения говорят о дефиците кадров", – уточнили аналитики.
13:47:17 13-05-2024
медсестер с прошедшим праздником!!!! держитесь
14:54:44 13-05-2024
"Медиана зарплат у медсестер в целом по стране составляет 46 000 рублей (на 16% больше, чем годом ранее). В Алтайском крае – 35 000 рублей.."
Это ровно в два раза ниже средней з/п в РФ "по мишустину". Пойду скажу своим, что они совсем зажрались, правильно г-н Попов???
14:57:35 13-05-2024
Зарплату до МРОТа дотягивают.
15:16:55 13-05-2024
Какой стыд , самые отсталые по сравнению с другими регионами. Может пора среднюю по стране и вводит обязательно к выплате ?
18:38:45 13-05-2024
Дело не только в медсестрах!То про нехватку кондукторов пишут,то про дворников,то про рабочих на заводах. Боюсь,в школах такая же картина с кадрами.
09:10:37 14-05-2024
А в больницах работают одни узбеки и казахи,лежала в б Трансмаш так там почти одни пацаны нерусские,ужас