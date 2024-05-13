На Алтае резко вырос спрос на медсестер и немного повысились их зарплаты

Конкуренция за работу среди медсестер/медбратьев одна из самых низких на рынке труда

13 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Медик / Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава Алтайского края

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали спрос на медицинских сестер и выяснили, где им предлагают самые высокие зарплаты.

"С января по апрель 2024 года в Алтайском крае было открыто более 300 вакансий для медсестер и медбратьев, что на 44% превышает показатель за тот же период прошлого года", – говорится в исследовании.

Медиана зарплат у медсестер в целом по стране составляет 46 000 рублей (на 16% больше, чем годом ранее). В Алтайском крае – 35 000 рублей, это на 17% превышает показатель за прошлый год.

Кстати, в Республике Алтай медсестрам и медбратьям предлагают 55 300 рублей. А самые высокие зарплаты – в Москве (71 300 рублей).