На месте аварийных домов. Как выглядит площадка под 24-этажку на пр. Ленина в Барнауле
Проект высотки у Нового рынка прошел строительную экспертизу
09 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
Участок на пр. Ленина, 94а (в границах между площадью Октября и Новым рынком) готовят к возведению многоквартирного дома. Ранее amic.ru писал, что проект 24-этажной "свечки" получил положительное заключение строительной экспертизы 2 февраля 2026 года.
На данный момент территория будущего строительства уже огорожена забором. Площадку под застройку подготовили заранее: для этого были снесены ветхие двухэтажные дома, признанные аварийными.
План застройки этой территории девелопер (ООО "Старк", ГК "Селф") наметил еще в 2022 году, когда была скорректирована документация по планировке квартала в районе ТРЦ "Пионер".
Новое здание станет визуальным продолжением уже существующего 15-этажного ЖК "Маяковский". Согласно проектной документации, строительство включает:
- жилую часть — в доме запроектировано 178 квартир различной планировки (от одной до четырех комнат);
- инфраструктуру — на первых этажах планируется размещение частного детского сада;
- парковку — предусмотрен подземный паркинг на 55 машино-мест и наземная стоянка на 48 мест;
- двор — проектом заявлено создание единого пространства с соседним ЖК. На крыше подземной стоянки должны разместить детские площадки и провести озеленение (высадку деревьев и кустарников).
Дом возведут в той же стилистике, что и соседний корпус. По заявлению проектировщиков, здание будет хорошо просматриваться со стороны площади Октября и фактически станет новой высотной доминантой в этой части города.
Напомним, эскизы объекта впервые были представлены на градостроительном совете летом 2024 года, после чего проект дорабатывался до получения финальных разрешений.
09:26:01 09-02-2026
Вот и здесь снесут гаражи и воткнут свечки. А где будут машины парковаться? Как на С-Власихинской на дороге?
11:22:15 09-02-2026
Гость (09:26:01 09-02-2026) Вот и здесь снесут гаражи и воткнут свечки. А где будут маши... Зачем живя в Центре вообще иметь машины?
11:36:15 09-02-2026
Гость (11:22:15 09-02-2026) Зачем живя в Центре вообще иметь машины?... навещать ваши выселки
14:02:23 09-02-2026
Гость (11:36:15 09-02-2026) навещать ваши выселки... божесохрани
14:37:03 09-02-2026
Гость (11:22:15 09-02-2026) Зачем живя в Центре вообще иметь машины?... Вы считаете, что из центре в любое место города и в любое время можно уехать на общественном транспорте? Вы откуда?
19:31:52 09-02-2026
Куда расселяют жильцов из аварийного жилья?
Или сколько дают компенсации?
11:55:15 10-02-2026
Гость (19:31:52 09-02-2026) Куда расселяют жильцов из аварийного жилья?Или сколько д... Сколько: индейское жилище "Фигвам" называется.
00:52:19 11-02-2026
Двухэтажные аварийные дома выкуплены инвестором и расселены около 9 лет назад. Гаражный корпоратив и земельный участок под ним официально зарегистрирован на собственников гаражей ещё в 00-годах.
Инвестор рассматривал покупку этого участка, но особой инициативы не проявлял и сделки не состоялось. Возможно, не была предложена адекватная цена или не было единства среди собственников кооператива при продаже. Или ради экономии просто решили строить вокруг гаражей, не заморачиваясь их влиянием на восприятие инфраструктуры вокруг нового здания, где ценник наверняка будет ++. В условиях отсутствия КРТ (Комплексного Развития Территории) при застройке ЗУ в центре города такая практика распространена.
Вместе с тем, покупка застройщиком участка целиком, безусловно, положительно повлияла бы на единую концепцию придомовой территории возводимого ЖК и уже построенного рядом с ним. Чтобы вокруг новой свечки с интересными видами на центр города не было колхозных, выбивающихся из общего стиля гаражей и сараев. Для этого собственникам кооператива, в свою очередь, нужно прийти к здоровому компромиссу в отношении своих пожеланий, а девелоперу предложить рыночную цену объекта.
06:40:17 11-02-2026
No_name (00:52:19 11-02-2026) Двухэтажные аварийные дома выкуплены инвестором и расселены ... Земля под гаражами скорее всего в долгосрочной аренде. Вряд ли город просто так землю "сдал"