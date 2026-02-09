На месте аварийных домов. Как выглядит площадка под 24-этажку на пр. Ленина в Барнауле

Проект высотки у Нового рынка прошел строительную экспертизу

09 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Место будущей "свечки" на пр. Ленина / Фото: amic.ru

Участок на пр. Ленина, 94а (в границах между площадью Октября и Новым рынком) готовят к возведению многоквартирного дома. Ранее amic.ru писал, что проект 24-этажной "свечки" получил положительное заключение строительной экспертизы 2 февраля 2026 года.

На данный момент территория будущего строительства уже огорожена забором. Площадку под застройку подготовили заранее: для этого были снесены ветхие двухэтажные дома, признанные аварийными.

План застройки этой территории девелопер (ООО "Старк", ГК "Селф") наметил еще в 2022 году, когда была скорректирована документация по планировке квартала в районе ТРЦ "Пионер".

Строительство ЖК "Маяковский", 2021 год / Фото: amic.ru

Новое здание станет визуальным продолжением уже существующего 15-этажного ЖК "Маяковский". Согласно проектной документации, строительство включает:

жилую часть — в доме запроектировано 178 квартир различной планировки (от одной до четырех комнат);

инфраструктуру — на первых этажах планируется размещение частного детского сада;

парковку — предусмотрен подземный паркинг на 55 машино-мест и наземная стоянка на 48 мест;

двор — проектом заявлено создание единого пространства с соседним ЖК. На крыше подземной стоянки должны разместить детские площадки и провести озеленение (высадку деревьев и кустарников).

Дом возведут в той же стилистике, что и соседний корпус. По заявлению проектировщиков, здание будет хорошо просматриваться со стороны площади Октября и фактически станет новой высотной доминантой в этой части города.

Напомним, эскизы объекта впервые были представлены на градостроительном совете летом 2024 года, после чего проект дорабатывался до получения финальных разрешений.