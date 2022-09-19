Навести порядок. Участник «Народного знака качества» рассказал, как премия поможет в борьбе в автосалонами-гастролёрами

Более 3,6 тыс. заявок поступило в рамках премии «Народный знак качества», объявленной порталом amic.ru и радиостанцией Business FM Барнаул. Жители Алтайского края (и не только) заявили сотни ресторанов, салонов красоты, торговых сетей и многие другие любимые компании. С помощью этой премии мы хотим выбрать самые народные организации. А чего хотят сами номинанты? Между прочим, не только стать обладателем премии. Но сделать рынок более правильным и цивилизованным.

Во всяком случае, этого хочет руководитель автоцентра DAna motors Денис Дисенов.

«Эта премия — отличная возможность публично выбрать действительно надёжные компании. Решают ведь люди. А они не станут голосовать за тех, кого не знают, не станут их рекомендовать. К сожалению, на авторынке региона периодически возникают автоцентры-гастролёры, которые ведут недобросовестную политику по отношению к покупателям. Люди попадаются на различные серые схемы, и это портит репутацию всего рынка, в том числе и честных автоцентров», — рассказал Дисенов.

Кстати, о премии он узнал уже будучи номинированным.

«Видимо, кто-то из клиентов подал на нас заявку. Приятно. Мы на рынке всего полгода, так что в победу, конечно, верим, но даже и участие для нас — это уже хороший опыт. Сколько бы голосов в поддержку мы ни получили, здорово, что они уже есть», — добавил он.

DAna motors — автоцентр молодой, но работающий на высоком уровне: хорошее помещение в ТВК «Гранд Арена», опытные сотрудники и большой выбор авто. Здесь можно заказать и новые машины, и выбрать с пробегом от эконом- до премиум-сегмента.

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Кроме этой компании, в номинации «Автосалон года» ещё 15 претендентов. Всего в 21 номинации уже более 450 организаций. И мы ещё принимаем заявки.

Хочешь выдвинуть свой любимый ресторан, родной вуз, стоматологию, которой доверяешь, промышленное предприятие, на плечах которого держится экономика региона? Жми сюда. Один человек может заявить претендентов в каждой номинации (они все тут), но только по одной компании. Мы ждём тебя до 9 октября. Потом сформируем шорт-лист из 10 претендентов в каждом блоке. Из них жители региона голосованием выберут лучшего в каждой номинации.

Все условия — тут. Спеши принять участие в самых народных выборах года.

Партнёры премии:

«Альбион-Моторс» — официальный партнёр проекта. Первый официальный дилерский центр EXEED в Алтайском крае. Автосалон, для которого уверенность и комфорт — не просто слова, а главный приоритет. Расположен в Барнауле, на проспекте Калинина, 15е. Тел. 50-22-50.

Velaner — официальный партнёр проекта. Это бутик мужской одежды: всё от строгой классики до спорт-шика и только проверенные бренды. Velaner — стиль для особенного повода и на каждый день.

«Дом.ру Бизнес» — официальный партнёр проекта. Это один из ведущих операторов связи в России на b2b рынке. Мощная инфраструктура «Дом.ру Бизнес» позволяет реализовывать проекты любых масштабов для самых разных отраслей и сфер бизнеса. Оператор предлагает не просто услуги связи (интернет, телефонию, корпоративные сети), а индивидуальные комплексные решения с множеством полезных опций для бизнеса — интернет с контент-фильтрацией и антивирусами, защищённые от DDos-атак VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi с дополнительными маркетинговыми инструментами.

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