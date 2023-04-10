Названы суммы компенсаций за обучение алтайских медиков

В крае также продолжается реализация программы по профессиональной переподготовке

10 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае увеличили сумму компенсаций для будущих медиков до 111 млн. Годом ранее она составляла 60,75 млн рублей, сообщили в Минздраве региона.

Так, будущим терапевтам и педиатрам из краевого бюджета компенсируют 210 тысяч рублей, а ординаторам – 300 тысяч.

"Также второй год в крае продолжается реализация программы по профессиональной переподготовке. С этого года компенсация составит 150 тысяч рублей, участники прошлого года получали на эти цели 50 тысяч", – добавили в министерстве.

Подробную информацию об условиях участия в программах компенсации расходов на оплату обучения размещена на сайте ведомства.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что в 2023 году на развитие здравоохранения в регионе потратят 13 млрд рублей, а ещё 42 млрд направят на отрасль за счёт средств ОМС.