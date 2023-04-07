В Алтайском крае 250 медработников получили первые региональные соцвыплаты
В 2023 году на эти цели планируют потратить около 70 млн рублей
07 апреля 2023, 15:17, ИА Амител
250 медицинских работников Алтайского края получили первые региональные социальные выплаты – они были установлены в марте по инициативе губернатора Виктора Томенко. Об этом сообщили в краевом правительстве.
"6 апреля 250 работников 44 медицинских организаций уже получили выплаты за январь на общую сумму более 2 миллионов рублей, в ближайшие пару дней деньги получат остальные специалисты. На следующей неделе будут перечислены выплаты за февраль", – говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги получают специалисты наркологической, психиатрической и фтизиатрической служб, которые оказывают помощь в поликлиниках.
"По предварительной оценке, получателями выплат станут около 500 медицинских работников, на эти цели в 2023 году запланировано порядка 70 миллионов рублей", – добавили в пресс-службе.
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Гость (15:34:01 07-04-2023) О, у нас уже задержки зп подъехали, как я понимаю? На дворе ... 250 медицинских работников Алтайского края получили первые региональные социальные выплаты – они были УСТАНОВЛЕНЫ В МАРТЕ по инициативе губернатора Виктора Томенко. Об этом сообщили в краевом правительстве.