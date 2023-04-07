В Алтайском крае 250 медработников получили первые региональные соцвыплаты

В 2023 году на эти цели планируют потратить около 70 млн рублей

07 апреля 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

250 медицинских работников Алтайского края получили первые региональные социальные выплаты – они были установлены в марте по инициативе губернатора Виктора Томенко. Об этом сообщили в краевом правительстве.

"6 апреля 250 работников 44 медицинских организаций уже получили выплаты за январь на общую сумму более 2 миллионов рублей, в ближайшие пару дней деньги получат остальные специалисты. На следующей неделе будут перечислены выплаты за февраль", – говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги получают специалисты наркологической, психиатрической и фтизиатрической служб, которые оказывают помощь в поликлиниках.

"По предварительной оценке, получателями выплат станут около 500 медицинских работников, на эти цели в 2023 году запланировано порядка 70 миллионов рублей", – добавили в пресс-службе.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил не облагать налогом надбавки педагогам за классное руководство и медработникам за дополнительную нагрузку.