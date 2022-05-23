Шок и отрицание. Что происходит на рынке недвижимости Барнаула в преддверии лета

Рынок жилья Барнаула ещё не оправился от шока, вызванного ростом цен и сверхдорогой ипотекой. По информации риелторов города, количество сделок — минимальное за последние годы. Не помогают и принятые меры поддержки в виде льготной ипотеки: ставка 9% уже не кажется барнаульцам привлекательной. Почему горожане отказываются покупать квартиры, на сколько упали продажи новостроек и как будет развиваться рынок в ближайшие месяцы — в материале amic.ru.

Без «вау-эффекта»

Май может оказаться самым провальным месяцем на рынке недвижимости за последние несколько лет. Количество сделок упало в пять раз в сравнении с прошлыми месяцами, отмечает руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев. Он напоминает, что рынок первичного и вторичного жилья последние годы двигала ипотека. Сейчас барнаульцы практически не берут кредиты на покупку квартир. Не привлекает их и льготная ипотека под 9%.

«Спрос на льготную ипотеку есть, но он существенно меньше. Да, несколько лет назад барнаульцы активно брали жилищные кредиты под 10-14%, но мы забываем, что стоимость недвижимости были в три раза меньше. Поэтому ипотека под 6% двигала рынок, а при 9% кто-то не хочет покупать, а кто-то — не может: не хватает доходов. Цена 100 тыс. рублей за квадратный метр у многих вызывает шок», — отмечает Константин Никитеев.

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С 1 мая ставку по льготной ипотеке снизили с 12% до 9%, программу продлили до конца 2022 года (она должна была завершиться 1 июля), а лимит увеличили с 3 млн до 15 млн рублей — в регионах и с 6 млн до 30 — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Продажи новостроек в Барнауле за последние месяцы упали на 75-77%. Такие цифры приводит руководитель агентства недвижимости «Династия24» Дмитрий Дворядкин. И так как надежды на льготную ипотеку не оправдались, то рынку нужна новая программа, которая способна его оживить и расшевелить.

«По новостройкам всё очень печально. Разовые продажи идут, но ставка 8,7% по льготной программе не произвела „вау-эффекта“, а ставка в 13,9% по „вторичке“ не дала больше заявок. Сейчас рынок может завести какая-то революция в виде нулевой ставки, о которой пошли разговоры в Госдуме (вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил ввести нулевую ипотеку для многодетных семей, — прим. ред.), субсидирование части стоимости жилья, сертификаты — всё то, что может встряхнуть рынок не увеличивая стоимость недвижимости», — объясняет он amic.ru.

Ждать или нет?

Многие барнаульцы откладывают покупку жилья не только из-за высоких ипотечных ставок и цен на квартиры, но и из-за нестабильной экономической ситуации: жители опасаются ещё большего подорожания потребительских товаров и потери семейного дохода.

«Сейчас цены на жильё выросли в три раза, а у многих людей увеличились затраты на проживание, даже продуктовая корзина стала намного дороже», — говорит Константин Никитеев.

«У людей есть неуверенность в том, что сохранятся их рабочие места, текущий уровень зарплат, не отправят ли их в отпуск без содержания, как это уже происходит в некоторых компаниях. Предпосылки к этому есть. И вопрос — каков запас прочности у предприятий?» — отмечает Дмитрий Дворядкин.

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Поэтому сейчас большинство покупателей заняли выжидательную позицию: они надеются, что цены на жильё пойдут вниз. Только после этого барнаульцы готовы задуматься о приобретении жилья.

«Сегодня если и происходят редкие сделки, то только за наличные деньги. Но их количество тоже резко сократилось. Те, кто хотели вложиться в бетон, вложились. Кто не вложился, сидят и ждут, смотрят, как развернётся ситуация. Есть надежда, что цены могут уйти немного вниз. Поэтому люди в ожидании: зачем брать на пике, если цены пойдут вниз», — говорит Константин Никитеев.

Однако если жилищный вопрос стоит остро, то затягивать с покупкой новой квартиры не стоит, говорит Дмитрий Дворядкин. Цены на жильё действительно могут чуть-чуть откатиться назад, но вот глобального снижения всё равно не произойдёт. И через год стоимость недвижимости всё равно будет выше, чем сейчас.

«Но есть надежда, что рынок начнёт „оттаивать“. По крайней мере, при отсутствии „турбулентности“. Мы это видим хотя бы по ситуации с автомобилями. Например, Hyundai Solaris с автосалона в начале года стоил 1,3 млн рублей, в марте цены подскакивали до 2,75 млн, теперь же — 1,4 млн рублей. Со стройкой примерно то же: цены на стройматериалы уже так не растут, вопросы с логистикой пришли в новую норму. Но мы (риелторы, — прим. ред.) говорим: если ждать, то недолго — месяц-два. Потому что через год квартиры вряд ли будут стоить дешевле нынешнего уровня», — резюмирует Дмитрий Дворядкин.