Жители Алтайского края тратят почти половину зарплаты на аренду квартир

BusinesStat проанализировал соотношение медианных заработных плат и ставок аренды квартир в РФ в 2020-2021 годах. По их подсчётам, жители Алтайского края отдают 49,8% своих заработков за съём жилья. По этому показателю регион оказался на 33-м месте в России, однако по сравнению с другими регионами Сибири ситуация выглядит не так радужно: по СФО край занял третье место.

Зарплаты выросли, аренда — пока нет

При подсчётах аналитики использовали данные о медианной заработной плате жителей страны от Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), а также собственные подсчёты средней ставки аренды в регионе — на основе сервиса «Циан» и региональных отраслевых объявлений. Согласно статистике, в 2020 году медианная зарплата в Алтайском крае составляла 24,9 тысячи рублей, а в 2021 году — 28,6 тысячи рублей. Стоимость жилья за год почти не выросла — 14 тысяч рублей в 2020 году и 14,2 тысячи рублей в 2021 году.

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Таким образом, в 2021 году жители региона платили за аренду квартиры 49,8% своей зарплаты. Однако по сравнению с 2020 годом ситуация улучшилась: тогда за съём арендаторы отдавали 56,3% своего дохода.

По Сибирскому федеральному округу Алтайский край занял третье место, уступив лишь Тыве (75,4%) и Республике Алтай (65%). При этом стоимость аренды в них ощутимо выше — 24 тысячи и 18,8 тысячи рублей соответственно. Медианная зарплата же не сильно опережает краевую — 31,8 тысячи и 28,9 тысячи рублей соответственно.

Четвёртое место по Сибири заняла Омская область — 48,8%. Соседняя Новосибирская область находится на пятом месте — там на аренду тратят 46,3% зарплаты. Лучше всех дела обстоят у жителей Кузбасса — 37,1%. В последнем отмечается сравнимая с Алтайским краем стоимость съёмной квартиры (14,5 тысячи рублей), однако зарплата выше более чем на треть (39,2 тысячи рублей).

Самая дорогая аренда — на Кавказе и в туристических регионах

Дороже всего снимать квартиру в Крыму — там жители региона платят 75,8% зарплаты за аренду недвижимости. Также плохо обстоят дела в Чечне (75,7%), Дагестане (75,1%), Калининградской области (74,8%), Севастополе (72,8%), Краснодарском крае (72,2%), Карачаево-Черкесии (68,1%) и Кабардино-Балкарии (65,9%).

Таким образом, доступность аренды квартир для жителей республик Северного Кавказа, а также регионов с обширным туристическим сектором находится на низком уровне, в связи с чем растёт стоимость съёмного жилья.

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Лидерами по доступности аренды являются северные регионы с высокими медианными зарплатами, где экономика строится на добыче полезных ископаемых. Доступнее всего оказалась аренда квартир для жителей Чукотского автономного округа (24%), Ненецкого автономного округа (31,6%). В этих регионах отмечается высокий уровень медианной заработной платы: 95,8 тыс. руб/месяц и 80 тыс. руб/месяц.

В Москве и Санкт-Петербурге соотношение составляет 63,7% и 55,2% соответственно.

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В среднем за 2021 год по России ставка аренды квартир составила 19 тысяч рублей, тогда как медианная заработная плата — 40,2 тысячи рублей. Соотношение двух показателей — 47,2%.

Напомним, что, по данным Алтайкрайстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Алтайском крае составила 33 872 рубля. Этот показатель превысил уровень 2020 года на 12,6% и на 4,4% — в реальном выражении. Темпы роста заработной платы в регионе опережают среднесибирские и среднероссийские (110,5% и 111,5% соответственно).