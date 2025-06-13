Нетаньяху планирует поговорить по телефону с Путиным и Трампом

Ранее он провел переговоры с лидерами Германии, Индии и Франции

13 июня 2025, 21:10, ИА Амител

Флаг Израиля / Фото: pxhere.com/ru/photo/867980

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести телефонные разговоры с несколькими мировыми лидерами. В их числе президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

Необходимость в переговорах у израильского лидера возникла на фоне эскалации с Ираном.

Известно, что Нетаньяху уже переговорил с канцлером Германии, премьер-министром Индии и президентом Франции.

Кроме того, в ближайшее время премьер-министр Израиля может созвониться с премьер-министром Великобритании.

Напомним, 13 июня в 03:00 по московскому времени военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории Ирана. В Израиле ввели особое положение, в рамках которого отменили все массовые мероприятия и приостановили работу предприятий. В ответ на атаку Иерусалима Тегеран запустил более сотни беспилотников и запросил заседание Совбеза ООН. Иерусалим, в свою очередь, заявил, что начатая им операция "Ам Калави" ("Нация львов") продлится "столько, сколько нужно", а ВВС страны готовы к перехвату беспилотников и защите граждан.

Из-за того, что Израиль и Иран закрыли свои воздушные пространства, в России временно ограничили авиасообщение с двумя государствами.

Кроме того, российским авиасудам запретили полеты в воздушном пространстве Иордании и Ирака.

По предварительным данным, указания действуют до 02:59 (по московскому времени) 26 июня 2025 года.