Алтайские грибники похвастались обильным уловом в конце сезона

Жители Алтайского края похвастались урожаем поздних грибов. Фотографиями улова люди делятся в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края» во «ВКонтакте».

Как отметил один из любителей тихой охоты, для него грибной сезон сейчас «в самом разгаре»: «Вешенка и подтопльники прут на все 100%, прошёл всего метров сто». Впрочем, этот же пользователь уточнил, что вешенки растут уже не так хорошо — в отличие от подтопольников.

Фото: Павел Корзюк / vk.com/grib22rus

Другие грибники также делились, что находили подтопольники, зимние опята и даже шампиньоны.

Фото: Роман Земцов, Оксана Белоносова, Ирина Томилина / vk.com/grib22rus

Несмотря на то что сезон уже совсем скоро подойдёт к концу, заядлые любители продолжают выбираться в лес за новым уловом, а также делиться своими достижениями в соцсетях.

Напомним, что прошедшее лето в Алтайском крае вышло богатым на грибы. Порой люди возили добычу на автомобильных прицепах.