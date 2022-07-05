Алтайский Минздрав пояснил, почему мальчик не получает лекарство за 12 млн рублей

В Минздраве отметили, что дорогостоящий препарат «Спинраза» мальчику не показан на основании решения группы специалистов, сообщает «Толк».

Напомним, отец ребёнка — Роман Чепуштанов — почти две недели выходит на одиночный пикет в Барнауле ради больного сына.

«Я стою, потому что права моего четырёхлетнего сына-инвалида нарушаются более года. Часто задаю себе вопрос: каждый месяц налоги плачу, ежемесячный платёж в Фонд обязательного медицинского страхования — 7 500 рублей. Куда я плачу налоги и зачем?» — возмущается мужчина.

В Минздраве отметили, что препарат «Спинраза» не показан ребёнку в соответствии с телемедицинскими консультациями, в которых принимали участие разные специалисты.

«Обеспечение оказания медицинской помощи конкретному ребёнку с орфанным заболеванием осуществляется по решению экспертного совета фонда „Круг добра“ при наличии копии выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного, выданного медицинской организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти — федеральной медицинской организацией», — пояснили в ведомстве.

Примечательно, что семья выиграла все суды и по их решению ребёнку должны предоставить лекарство бесплатно.