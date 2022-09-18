Астрологи назвали три знака зодиака, которым везет по жизни

Астрологи назвали три знака зодиака, которым везёт по жизни. Об этом сообщает портал Pensnews.ru.

Первым в списке оказались Скорпионы. Отмечается, что представители этого знака зодиака обладают завидной силой воли, а также способны трезво оценивать ситуацию вокруг себя.

Скорпионы становятся лучшими финансистами, банкирами или госслужащими.

Второй знак зодиака — Овны, которые способны держать себя под контролем и обуздать собственные эмоции. Особенной чертой Овнов считают то, что они всегда пробуют делать что-то новое и очень часто добиваются успехов.

Третьим знаком стал Телец, представители которого всегда честны и отзывчивы. Отмечается, что Тельцы чаще всего добиваются успехов в работе с информационными технологиями.