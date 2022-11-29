«Цены выросли на 100%». Чем барнаульские стоматологи лечат зубы клиентам после санкций и сколько это стоит

После того как Запад ввёл санкции против РФ и с рынка ушли иностранные поставщики, российские стоматологи опасались, что сферу ждёт серьёзный кризис. Ведь большая часть техники, препаратов и расходных материалов для лечения зубов — иностранного производства, и российской замены им подчас нет совсем. Спустя девять месяцев санкционного режима amic.ru узнал у стоматологов Барнаула, как и чем они лечат зубы своим клиентам.

Как лечат зубы в государственных поликлиниках?

Стоматологи, работающие в государственных поликлиниках Барнаула, называют ситуацию в своей сфере «стабильной». В начале весны были серьёзные опасения по поводу дефицита части препаратов, однако уже сейчас можно сказать, что серьёзных проблем не возникло, отмечает врач стоматологической поликлиники № 3 Ольга Кочетова. Да, некоторые медикаменты исчезли. Например, пропал один чешский препарат и один американский, сообщает Кочетова. Но часть материалов удалось заменить российскими аналогами, которые не уступают дешёвым иностранным препаратам, рассказала специалист.

«Сейчас с материалами всё более или менее нормально. Я не могу сказать, что всё исчезло и мы страдаем. Всё недостающее заменили нашими препаратами. У нас две фирмы в России, которые поставляют медикаменты на рынок, и в основном перешли на их продукцию, в принципе неплохие они делают препараты. Конечно, некоторая иностранная продукция с рынка исчезла. Например, был „Эвикрол“, это чешский композит. Но он старее „поповой собаки“, с 90-х годов мы его ставили, по привычке покупали. Сейчас перешли с него на отечественный аналог. По расходным материалам также всё есть. В принципе всё стабильно. Я не могу сказать, что есть какой-то переполох, всё исчезло и мы страдаем», — отмечает Ольга Кочетова.

Из «дружественных» стран новые препараты в поликлинику пока не поступали, говорит медик. Однако Кочетова не исключает, что вскоре их могут привезти: разговоры об этом в поликлинике идут.

Стоматологический кабинет / Фото: amic.ru

С оборудованием у медучреждения также нет проблем, отмечает Кочетова. В стоматологической поликлинике № 3 уже 10-15 лет стоят китайские установки, с их обслуживанием всё в порядке. Работа стоматологов в медучреждении после санкций особо не изменилась, разве что нагрузки стало больше из-за увеличения числа жителей в Индустриальном районе.

В первой городской стоматологической поликлинике проблем с поставками препаратов и расходников тоже нет. Врачи используют те же препараты, что и до санкций, рассказывает стоматолог Ирина Литвинова. Причём почти все медикаменты и расходные материалы доставляют из Германии, Кореи и Китая.

«У нас ничего не поменялось. Бывает, пациенты спрашивают: „У вас есть чем работать?“ Я говорю: „Да, конечно есть“. Может, пока эти медикаменты где-то на наших складах хранятся. Но у нас перерывов в поставках не было вообще никаких. И сейчас всё есть», — объясняет Ирина Литвинова.

По словам стоматолога, вся техника у них в поликлинике тоже работает без сбоев. Удаётся даже внедрять новые разработки, но теперь уже российские. Например, летом в больнице начали использовать отечественные машинные инструменты из никель-титана с памятью формы, говорит Литвинова.

Стоматологический кабинет / Фото: amic.ru



Как лечат зубы в частных клиниках?

В частных стоматологических клиниках на дефицит тоже не жалуются. Например, в барнаульском стоматологическом центре «Сириус» в наличии есть все расходные материалы и препараты, рассказывает генеральный директор Виктор Черепанов. Он отмечает, что в отрасли есть небольшие логистические проблемы и ассортимент в центре за последние месяцы стал чуть беднее. Однако клиника с проблемами справляется и работа стоматологов никак не изменилась, подчёркивает Черепанов.

Однако в отличие от государственных поликлиник частники уже опробовали товары из Китая. Но на рынок продолжают поступать так же и расходные материалы из Германии и Японии.

«Некоторые товары в дефиците. Нам говорят дилеры, что они заканчиваются на складах и больше вряд ли мы их увидим в ближайшее время. Но эти препараты заменяют другими, тоже достойными. Я не могу сказать, что чего-то не хватает — в целом всё есть, но немного нарушились логистические цепочки — чего-то ждать подольше приходится», — поясняет Виктор Черепанов.

Руководитель центра говорит, что незаменимых товаров у них нет, выход всегда удаётся найти. Например, есть информация, что с рынка может пропасть немецкая паковочная масса «Гилвест». Но ей уже нашли альтернативу из Поднебесной, которая, по словам поставщиков, «ничем не хуже».

Продукцию отечественных производителей в «Сириусе» пока не используют вообще — в российских материалах пока просто нет необходимости, потому что стоматологам проще работать с теми препаратами, к которым они привыкли, говорят сотрудники. При этом частники признают, что хотят сохранить то же высокое качество, что и раньше, а потому не желают что-то менять без крайней необходимости.

Стоматологический кабинет / Фото: amic.ru

Поставщики оборудования так же остались те же: немцы и словаки предлагают купить ту же технику, что и раньше, отмечает Черепанов. Вопрос только в том, как довезти аппараты до России, объясняет гендиректор «Сириуса».

В целом после весенней паники ситуация успокоилась, утверждает Черепанов. Он вспоминает, что после скачков курса доллара ни у кого не было понимания, что делать дальше и как выживать отрасли, однако сейчас всё нормализовалась. Так что у людей нет причин волноваться за свои зубы: найдётся и чем лечить и как, заверяет Черепанов.

А цены выросли?

Но вылечить зуб стало гораздо дороже: ведь цены на препараты и стоматологические услуги выросли. Часть препаратов подскочили в цене на 100%, объясняет Кочетова. Поэтому и лечение подорожало. Стоимость протезирования, например, увеличилась примерно на 30%. По словам специалиста, если раньше коронка стоила семь тысяч рублей, то теперь за неё придется заплатить 9,5 тысячи рублей. Рост на 25%. Значительно подорожали и немецкие препараты, рассказывает Кочетова.

Стоматологический кабинет / Фото: amic.ru

Стоматолог одной из клиник (пожелал остаться анонимным) рассказал, что после февраля цены на все материалы повысились в полтора-два раза (в зависимости от позиций) и больше не опускались. И, например, если раньше один зуб можно было сделать за 1,5 тысячи, то сейчас — не меньше чем за три тысячи рублей.

На часть расходных материалов цены подскочили на 70-80%, соглашается Виктор Черепанов. Однако, по его словам, большая часть материалов всё же подорожала не так значительно: на 10-15%.

По мнению Черепанова, сейчас, после резкого скачка в марте, цены уже «устаканились», а на отдельные позиции даже вернулись к довесенним показателям. Поэтому эксперт не видит оснований, для того чтобы стоматологические клиники значительно повышали стоимость своих услуг.

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