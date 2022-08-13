Дожди, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 14 августа

Дождливые выходные продолжаются в Алтайском крае. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +22...+27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град.

Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах местами шквалы 25 м/с.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +23...+25 градусов. Кратковременные дожди и гроза.

Ветер западный, 8-13 м/с.