Дожди, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 14 августа
В регионе продолжается период ненастья
14 августа 2022, 06:10, Илья Звягинцев
Дождливые выходные продолжаются в Алтайском крае. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит +22...+27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град.
Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах местами шквалы 25 м/с.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +23...+25 градусов. Кратковременные дожди и гроза.
Ветер западный, 8-13 м/с.
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