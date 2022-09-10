Дожди, грозы и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 11 сентября

Воскресенье, 11 сентября, в Алтайском крае встретит жителей и гостей региона непогодой. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит +21...+26 градусов. Преимущественно без осадков, местами в южных и западных районах кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.