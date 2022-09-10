Дожди, грозы и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 11 сентября
Метеорологи предупреждают жителей региона о неблагоприятных погодных условиях
11 сентября 2022, 06:14, Илья Звягинцев
Воскресенье, 11 сентября, в Алтайском крае встретит жителей и гостей региона непогодой. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.
В регионе температура воздуха составит +21...+26 градусов. Преимущественно без осадков, местами в южных и западных районах кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Комментарии
Новости партнеров