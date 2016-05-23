Фото вывесок и объявлений, которые заставят вас улыбнуться

Смешные объявления и вывески ежедневно встречаются в нашей жизни. Жители России – люди креативные и продолжают удивлять своим чувством юмора и изобретательностью.

Так, в одном из общежитий жильцы умоляют не пускать в здание кота, от которого массово беременеют кошки. В другом объявлении мужчина секс не предлагает, а вот черешню – пожалуйста. Подробнее – в фотоподборке.