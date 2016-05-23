Год кролика

Фото вывесок и объявлений, которые заставят вас улыбнуться

Часто можно наткнуться на объявление, которое вызовет недоумение или хохот

23 мая 2016, 08:59

Смешные объявления и вывески ежедневно встречаются в нашей жизни. Жители России – люди креативные и продолжают удивлять своим чувством юмора и изобретательностью. 

Так, в одном из общежитий жильцы умоляют не пускать в здание кота, от которого массово беременеют кошки. В другом объявлении мужчина секс не предлагает, а вот черешню – пожалуйста. Подробнее – в фотоподборке. 

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