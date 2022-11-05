Холод, снег и ветер. О погоде в Алтайском крае 6 ноября

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Алтайском крае 6 ноября. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит 1...+4 градуса, в предгорьях местами до +9 градусов.

В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, возможны гололёдные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 17-22 метра в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +2...+4 градуса. Преимущественно без осадков. Утром на дорогах гололедица.