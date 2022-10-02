Исследователи рассказали, по какой категории населения кризис бьёт сильнее всего

Президент исследовательской компании «Ромир» Андрей Милехин рассказал о том, какой класс сильнее всего страдает в кризис. По его словам, в кризисные времена тяжелее всего среднему классу.

В интервью РБК специалист пояснил, что представители среднего класса привыкли к использованию городских сервисов, но в кризисное время им приходится отказываться от привычных услуг и ритма жизни.

Бедные люди, по словам Милехина, имеют «предохранитель», приспособлены к ведению огородов и ведут себя более рационально.

Богатые во время кризиса также меняют свои привычки, добавил эксперт.