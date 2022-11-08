Какие налоги надо заплатить до декабря 2022 года и на чём ещё можно сэкономить

Один месяц остался у барнаульцев для оплаты сразу нескольких важных налогов. Чтобы ничего не забыть, не оказаться в должниках и даже суметь сэкономить, amic.ru собрал все ответы на вопросы о том, что, куда и как надо заплатить до 1 декабря.

Какие налоги нужно уплатить до 1 декабря?

До 1 декабря 2022 года нужно заплатить имущественный, земельный и транспортный налоги. Земельный налог платят те, у кого есть земельный участок. Транспортный — те, у кого в собственности есть автомобиль, мотоциклы, самолёты, яхты, катера и другие транспортные средства. Налог на имущество платят те, у кого в собственности есть дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, машино-места или другие объекты капстроительства. Размер налога считает налоговая.

Где и как можно уплатить налоги?

Проверить информацию об объектах налогообложения можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. А уплатить их можно через «Госуслуги», на сайте ФНС в личном кабинете, через банковский терминал самообслуживания, на почте, в МФЦ, через онлайн-банк и непосредственно в банковском отделении.

Каждый налог рассчитывается по своей формуле и зависит от региона. Уведомление приходит не позже, чем за месяц до 1 декабря. Оно может прийти в электронном или печатном виде.

Можно ли уплатить налог за другого человека?

Да, с 2016 года это можно сделать. Например, дети могут платить за родителей, а муж — за жену. Сделать это можно по индексу документа (УИН), который указан на квитанции, на «Госуслугах» и на сайте ФНС. По квитанции заплатить можно, если у человека нет аккаунта на «Госуслугах» и нужно заплатить наличными. Также есть возможность заплатить налоги со счёта в банке по реквизитам и с оформлением платёжного поручения.

При этом в случае уплаты налога за другого человека не нужно ни паспорта, ни доверенности от того, за кого платят. Родственные или гражданско-правовые отношения подтверждать не нужно, так что заплатить можно за кого угодно.

Госзакупки / Фото: amic.ru

Платить НДФЛ самому не нужно?

Обычно НДФЛ начисляется автоматически — это 13% от суммы дохода. Деньги удерживают из зарплаты и перечисляют в бюджет. Но в некоторых случаях НДФЛ нужно начислить и уплатить самому. Например, это необходимо сделать в случае продажи имущества или при получении в подарок недвижимости от родственника. Для этого налогоплательщик должен подать декларацию, указать в ней сумму и перечислить её в бюджет. Эту декларацию нужно подать до 30 апреля следующего года. А заплатить налог нужно до 15 июля.

Надо платить налог, если уведомление не пришло?

Да. ФНС в таком случае рекомендует обратиться в налоговую инспекцию. Это можно сделать через сайт, по почте, через МФЦ или лично в отделении. Присылать уведомлений никто не будет, если сумма налога меньше 100 рублей или если оплачивать налог не нужно из-за льготы или вычета. В таком случае нужно подождать, когда наберётся сумма больше 100 рублей и получить налоговое уведомление.

Что грозит за неуплату налогов?

Если не заплатить налог до 1 декабря, он становится налоговой задолженностью, которая растёт до полного погашения. То есть на сумму начисляются пени. Также налоговая может начислить неплательщику штраф 20%. Если она докажет, что гражданин не уплатил или занизил налог умышленно, то начислит ему 40% от недоимки. Затем налоговая пришлёт извещение с требованием заплатить налог. Там укажут суммы недоимки, пени и срок погашения.

Если проигнорировать и это требование, то начнётся процедура взыскания, налоговая обращается в суд. Человек должен будет заплатить госпошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительный сбор, а также исполнительные действия. Грубо говоря, придётся отдать гораздо больше денег, чем требовалось изначально.

Деньги / Фото: amic.ru

Можно ли сэкономить?

Да, с помощью налоговых вычетов. Так, вычеты положены собственникам квартир, комнат, долей и домов. Налог здесь начисляют на часть помещения. Это происходит по умолчанию, писать заявления не нужно.

Для многодетных семей предусмотрен дополнительный вычет по налогу на имущество. Из общей площади жилья за каждого ребёнка вычитают квадратные метры. Так, от квартиры, комнаты или части дома отнимают по 5 квадратных метров, а от площади дома — по 7 квадратных метров. Вычету подлежит только один объект недвижимости. Кроме того, от площади земельного участка многодетным семьям вычитают шесть соток. Здесь необходимо написать заявление на сайте налоговой и подтвердить всё документами.

Для кого предусмотрены льготы?

Для нескольких категорий населения. Так, пенсионеры или инвалиды первой и второй групп могут не платить налог на квартиру, комнату, дом, гараж, хозпостройку или творческую мастерскую. Но если у человека два гаража, дома, квартиры и так далее, то на второй такой объект одного вида нужно будет заплатить налог. Льгота предусмотрена и для тех, кто получают пенсию по потере кормильца.

Вычет по земельному налогу полагается для тех же категорий населения. Они могут не платить налог на шесть соток участка. А если участок занимает всего шесть соток, то им вообще не придётся платить налог. Чтобы получить вычет, надо подать заявление.

Ещё одни льготники — военнослужащие. Они могут не платить налог на имущество на квартиру или комнату, жилой дом, помещение или сооружение, гараж или машино-место. Льгота распространяется на один объект каждого вида, имущество также не должно использоваться в бизнесе. По части земельного налога льготы у военных те же, что и у пенсионеров.

Кроме того, в каждом регионе существует определённые льготы для местных жителей. С ними можно ознакомиться на сайте ФНС.

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