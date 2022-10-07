Лукашенко подарил на день рождения Путину трактор
Президент Белоруссии подготовил сертификат на трактор BELARUS-1523.3
7 октября 2022, 19:50, Илья Звягинцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подготовил подарок на 70-летие Владимира Путина. Об этом сообщил канал «Пул Первого».
Лукашенко подготовил сертификат, по которому Владимир Путин может получить трактор BELARUS-1523.3.
«Владимиру Владимировичу Путину. В честь юбилея. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко», — написано в сертификате.
Напомним, что Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей 7 октября.
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