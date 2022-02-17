Мост на Новом рынке в Барнауле отремонтируют быстрее, чем ожидалось изначально

Путепровод на проспекте Ленина в Барнауле планируют закрыть на реконструкцию 15 мая. Однако дата не окончательная и может быть изменена. Об этом в интервью изданию “Вечерний Барнаул” рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Перекрытие составит не два года, как сообщалось ранее, а примерно один год и шесть месяцев.

Строительство разворотного кольца для трамваев начнётся в период с 10 по 20 апреля. Для этого будет частично перекрыто движение на участке в выходные дни, преимущественно в ночное время. Строительство будет идти около двух недель.

Представитель мэрии также рассказал, что во время реконструкции путепровода изменят схему движения общественного транспорта. Он будет ходить по выделенной полосе по пр. Калинина.

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“По мосту у нас проходит всего 25 маршрутов общественного транспорта, из них 18 автобусных. Все эти маршруты перенаправляются на проспект Калинина. С проспекта Ленина уходят на Калинина сразу с площади Октября и потом восстанавливают свой маршрут движения через улицу Аносова. Что касается электрического транспорта — мы находимся в стадии корректировки и проработки предложений, которые поступают. У нас меняется маршрут движения трёх троллейбусов и трёх трамваев. Один маршрут трамвая предлагается временно закрыть — это четвёртый. Троллейбусное движение закругляется. Есть предложение по обустройству “челноков” с улицы Северо-Западной с сохранением трамвайного движения на этом участке, техническая часть ещё прорабатывается. А со стороны “Пионера” необходимо строительство трамвайного кольца”, — объяснил Шеломенцев.

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Кроме того, представитель мэрии рассказал, почему невозможно построить временный мост через ж/д пути. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, нет для этого территории. Также невозможно запустить движение по соседнему пятипролётному путепроводу.

“Непосредственно для транспорта он особо ничего и не даёт. Мост упирается в улицу Кулагина, далее по Калинина, через который так и так будет весь транзит транспорта проходить во время ремонта. И там всего две полосы. Запустить движение транспорта из трёх полос в одну более проблематично, чем ограничить и перенаправить движение. Помимо всего прочего, этот путепровод — незавершённый объект, и, судя по оценке его технического состояния, запускать по нему транспорт небезопасно. Этот мост подходит только для пешеходного движения, и как раз для этого он и будет использоваться — от улицы Пионеров до Дома быта. Для этого разрабатывается отдельный проект”, — заключил Антон Шеломенцев.

Напомним, ремонт моста на Новом рынке обойдётся в 2 миллиарда рублей. На время реконструкции проспект Ленина в районе Нового рынка будет закрыт для транспорта. Все потоки автомобилей перераспределят по проспектам Калинина и Строителей. Кроме того, в центре Барнаула временно перестанут курсировать троллейбусы, а трамваи будут доезжать только до Нового рынка. Для этого и строят разворотное кольцо. Также в центре краевой столицы сделают выделенные полосы для общественного транспорта.