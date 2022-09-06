На Алтае 4 сентября был установлен температурный рекорд
Предыдущее рекордное значение зафиксировано в 1962 году
6 сентября 2022, 14:51, Илья Звягинцев
Рекорд максимальной температуры воздуха, установленный в 1962 году, был побит в Республике Алтай. Четвёртого сентября 2022 года этот показатель превысил предыдущий на 1,6 градуса и составил 32,1 градуса.
Как сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на специалистов Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жителей и гостей региона на этой неделе ждёт тепло: будут преобладать южные ветра, а воздух прогреется до +29...+34 градусов.
8 сентября с прохождением холодного атмосферного фронта ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами с грозами, станет прохладнее: днём +17...+22°С.
В выходные дни в регионе ожидается сухая погода.
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