На Сахалине семьи призванных по частичной мобилизации получат по 300 тысяч рублей
Глава региона поручил профильным ведомствам проработать новые меры поддержки
24 сентября 2022, 21:36, Илья Звягинцев
В Сахалинской области семьям тех, кто призван в рамках частичной мобилизации, выплатят по 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
Отмечается, что порядок установления выплат установят и опубликуют в ближайшее время.
Глава региона Валерий Лимаренко также поручил профильным ведомствам проработать иные методы поддержки.
Комментарии
Новости партнеров