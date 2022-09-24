На Сахалине семьи призванных по частичной мобилизации получат по 300 тысяч рублей

В Сахалинской области семьям тех, кто призван в рамках частичной мобилизации, выплатят по 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что порядок установления выплат установят и опубликуют в ближайшее время.

Глава региона Валерий Лимаренко также поручил профильным ведомствам проработать иные методы поддержки.