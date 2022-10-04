Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 5 октября

В Алтайском крае 5 октября ожидаются небольшие осадки. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в крае составит от +8 до +13 градусов. Небольшие дожди, а в утренние часы возможен туман.

Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +8...+10 градусов. Небольшой дождь.

Ветер, как и по краю, западный, от 4 до 9 метров в секунду.