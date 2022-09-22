Песков прокомментировал информацию о планах мобилизовать миллион человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью слухи о том, что в рамках частичной мобилизации в России собираются призвать 1 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.

В опубликованном указе был скрыт седьмой пункт. По словам Пескова, он предназначен для служебного пользования — там идёт речь о количестве мобилизуемых «до 300 тысяч человек». Позднее в Сети начала распространяться недостоверная информация, что в нём якобы указано число в 1 млн человек.