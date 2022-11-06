Подоляк выступил за удары по объектам производства дронов и ракет в Иране

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «несколько странным» признание Ирана в передаче вооружения России до начала боевых действий. Он обвинил Тегеран в производстве оружия и убийстве протестующих «против тоталитарного режима» и выступил за нанесение ударов по объектам производства дронов и ракет.

«Мне кажется, что необходимо не просто санкции или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т. д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше», — цитирует его слова «Коммерсантъ».

Советник главы офиса украинского президента прокомментировал заявление главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что Тегеран поставлял беспилотники России «в небольшом количестве» и «за несколько месяцев» до начала военной спецоперации на Украине. «То есть вместо того, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, они восемь месяцев лежали на складах?» — сказал господин Подоляк.

Напомним, что западные страны обвиняют Иран в передаче вооружения России для ведения боевых действий в рамках спецоперации на Украине. При этом Россия и Иран отвергают обвинения.