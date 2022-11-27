Правильный тренд. Японские болельщики убираются на трибунах на чемпионате мира в Катаре

Болельщики из Японии на чемпионате мира в Катаре задают правильные тренды, предпочитая полезные дела дракам и стычкам с другими фанатами.

27 ноября сборная Японии сыграла с командой Коста-Рики. Встреча завершилась поражением японцев со счётом 0:1, но болельщики команды не спешили после финального свистка уходить со стадиона.

Японские фанаты дождались, пока большая часть людей уйдёт, после чего стали собирать мусор, который остался на рядах.

Отметим, что катарский чемпионат не первый, на котором японские болельщики поддерживают чистоту.

На чемпионате мира в России в 2018 году они также оставались на трибунах, чтобы убрать мусор.