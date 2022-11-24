Путин потребовал производить больше военной техники

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ потребовал не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить её характеристики. Его слова приводит ТАСС.

«Важно не только наращивать объёмы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — поставил задачу российский лидер.

Глава государства указал, что во время совещания надеется услышать о том, как работает упомянутый механизм.