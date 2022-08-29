Работающим пенсионерам планируют пересчитать пенсию по старости

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому планируется пересчитать страховую пенсию по старости для работающих пенсионеров, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом в своём телеграм-канале рассказал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Также, согласно инициативе, планируется пересмотреть размер страховой пенсии, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.