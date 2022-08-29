Работающим пенсионерам планируют пересчитать пенсию по старости
Также им хотят пересмотреть размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии
Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому планируется пересчитать страховую пенсию по старости для работающих пенсионеров, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом в своём телеграм-канале рассказал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.
Также, согласно инициативе, планируется пересмотреть размер страховой пенсии, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.
«Одновременно с этим законопроектом предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учётом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года», — уточнили авторы инициативы в пояснительной записке.